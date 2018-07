La nueva camiseta que utilizará Alexis Sánchez en Manchester United

El delantero nacional Alexis Sánchez junto al Manchester United se preparan para la siguiente temporada de la Premier League. Para ella, ya cuentan con un nuevo uniforme de cara a sus nuevos desafíos.

Esto, porque este martes, los Diablos Rojos presentaron la nueva camiseta que marca los 140 años de fundación del club con un diseño diferente a los que habían utilizados anteriormente.

El diseño está compuesto por el clásico color rojo de los Red Devils y por franjas negras que representa una vía ferroviaria que hace referencia al nombre original del United; el Club de Cricket y Fútbol Newton Heath (Lancashire y Yorkshire Railway).

El tejido exterior de gran estructura es traído a la vida en una camiseta color negro que se disipa a rojo, y es acompañado por shorts negros, medias rojas y negras.

El equipo fue formado originalmente en 1878, por el departamento Carriage y Waggon de la estación Lancashire y Yorkshire Railway en Newton Heath, e inicialmente jugó contra otros departamentos y empresas ferroviarias en su tierra natal en North Road, Manchester.

En 1892, el club entró en la Primera División Inglesa – la liga más grande del país en ese entonces, antes de cambiar su nombre al ahora mundialmente reconocido Manchester United en 1902, y pasar al icónico estadio de Old Trafford en 1910.

Richard Arnold, director gerente del Grupo de Manchester United, acotó que "hay muchos momentos grandiosos en la fantástica historia del club, y ninguno es más importante que el año de su fundación, allá en 1878. Esta camiseta de adidas rinde homenaje al año en que nos fundamos y marca 140 años de éxito futbolístico, seguro los hinchas la van a amar".

