Toselli listo para su nueva aventura: "La UC es mi casa, pero estoy a muerte con Everton"

Cristopher Toselli fue presentado de forma oficial en Everton de Viña del Mar, club que será el segundo que defienda en el fútbol chileno, tras su gran paso por Universidad Católica donde es un ídolo.

El portero tuvo su primera vez como jugador de los oro y cielo junto con el defensor Lucas Domínguez, otro de los nuevos nombres que llegaron a la escuadra de Javier Torrente, que hoy marcha último en el Campeonato Nacional 2018.

"Muy feliz de llegar a Everton, es una linda ciudad, hubo posibilidades de que llegara antes, pero ahora se dio después de la lesión del arquero que habían contratado", dijo Toselli en su presentación.

De su momento y lo que significa estar en un club que no sean los cruzados en Chile, el meta confesó que "Universidad Católica es mi casa, jugué mucho tiempo, fui capitán y campeón, pero hoy estoy enfocado en Everton. Estoy a muerte con Everton, en México no tuve la continuidad y ahora ellos me abrieron las puertas, vengo con muchas ganas de volver a jugar".

"Yo voy a ser la misma persona de siempre, si me ven como un referente, bienvenido. En el extranjero crecí en lo humano y como jugador. Esperemos que haya una linda competencia", añadió sobre lo que espera ser en el cuadro viñamarino.

Pese a ello, Toselli recordó su mala experiencia en el Atlas de México, donde jugó muy poco en los últimos seis meses: "Como jugador crecí mucho, era lo que anhelaba desde chico. Estaba cómodo en Católica, pero asumí el desafío en lo personal".

Finalmente, el portero no se olvida de la Roja, ilusionado luego de que Reinaldo Rueda lo convocara para la última gira europea, pese a que venía sin acción. "Mi regularidad me puede abrir las puertas en la Selección, Everton me da la oportunidad de mostrarme, hay que agarrar confianza y sacarlo de esta situación", sentenció.

Así fue la presentación de Toselli en Everton: