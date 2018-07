Con Cristiano, sin Hazard ni Griezmann: FIFA anuncia el "Dream Team" del Mundial elegido por los hinchas

FIFA reveló este miércoles el "Fan Dream Team", que es el equipo "soñado" del Mundial de Rusia 2018 que fue elegido por los hinchas alrededor del mundo por votación en el sitio web de la Copa del Mundo.

En el mismo, aparecen varias sorpresas, como la ausencia de algunas de las grandes figuras del torneo, como los franceses Antoine Griezmann o Ngolo Kanté, y el belga Eden Hazard. Si están, pese a haber sido eliminados antes de semifinales los brasileños Thiago Silva, Marcelo y Coutinho, además del portugués Cristiano Ronaldo.

Participaron más de 120 mil internautas del planeta, que pusieron como los más votados a Luka Modric (Croacia), Philippe Coutinho (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia).

Who is in your FIFA World Cup Dream Team? – You the fans will determine the 2018 #WorldCup team of the tournament

Pick or update your Fan Dream Team until 23:59 CET today

Five winners will receive a 65” Hisense FIFA World Cup™ Edition 4K UltraHD TVhttps://t.co/DFcAXpl5xB pic.twitter.com/UGMvJ3j3DT

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018