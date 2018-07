"No me importa Messi, hay que salir a matar": El "líder" Pogba encendió a Francia con emotivos discursos

Paul Pogba es conocido por ser un futbolista extrovertido, con mucha personalidad y un talento que no tiene límites en la cancha. Sin embargo, su gran capacidad no se condice con su actitud, a veces sobrada y displicente que le ha impedido meterse entre los mejores.

Sin embargo, en este Mundial de Rusia 2018 parece que ese Pogba quedó en el pasado y dio paso a uno maduro, más completo, cerebral y con dotes de líder. Ese que no se ve normalmente en el Manchester United de Alexis Sánchez

Así se notó en la cancha, donde mostró sacrificio, disciplina y sangre fría en los momentos díficiles. Y fuera también, porque en redes sociales se viralizó una serie de videos donde el volante galo se transformó en un "líder" en el camarín, dando fuertes arengas a sus compañeros antes y después de los partidos.

Mira como motivó Pogba a sus compañeros galos en los duelos decisivos del Mundial.

El discurso de Pogba antes de Argentina:

What a speech!! Paul Pogba before France game against Argentina. “We fight for everything! Messi or no Messi, we’re here to win the fucking #WorldCup.”pic.twitter.com/AkHoGv7M1n — Damian (@FootballFact101) July 18, 2018

"No nos vamos a volver a casi hoy. Quiero que todo el mundo muera como soldados, como guerreros. ¡Nos los comemos! ¡Vamos a matar a esos argentinos! ¡Messi o no Messi, me importa un carajo! ¡Venimos para ganar esta puta Copa del Mundo!. No quiero irme a casa y no me voy a ir. Queremos ver guerreros en el terreno de juego. Estamos todos juntos, nadie queda al margen", dijo Pogba antes del compromiso que ganaron 4-3 en octavos de final.

Pogba les habla a todos tras eliminar a Uruguay:

Video: Pogba team talk before France vs Uruguay #mulive [tf1] pic.twitter.com/XvwB1XFtmZ — utdreport (@utdreport) July 16, 2018

"Estamos acá, no hay vuelta atrás. Vamos a seguir, vamos a ir hasta el final. Nos encontraremos en el 15 de julio (en la final). ¡Todos juntos! ¡Todos juntos!", dijo Pogba antes de jugar los cuartos de final ante Uruguay, que ganaron por 2-0.

"Hoy Blaise -Matuidi- está en la banca, molesto (estaba suspendido). Quiere jugar más que cualquier otro en el campo, está molesto. Es por él que vamos a luchar, no estará en la cancha, pero será como si estuviera jugando con nosotros. Estamos todos decididos. Vamos a pelear por nuestros compañeros como lo hicimos antes, como contra Argentina, y quizás más. ¡Siempre más! ¡Tenemos que ganarle a los mejores para ser los mejores!", vociferó.

El discurso de Pogba antes de la final contra Croacia:

Paul Pogba’s speech before the #WorldCupFinal. “We are 90 minutes away from history, today is the day we live in the hearts and memories of the French people forever.” pic.twitter.com/ooju5J0Fcw — Damian (@FootballFact101) July 18, 2018

"Estamos a 90 minutos de cumplir nuestro sueño, a 90 minutos de entrar en los libros de historia para siempre, y a 90 minutos de hacer feliz al país. Es un día que quedar en nuestros recuerdos, en nuestros corazones para siempre y en el de toda la gente de Francia", dijo.

Y Pogba tras ganar la final:

A glimpse of France President @EmmanuelMacron's speech to the players in the dressing room. Paul Pogba with a "yes sir". pic.twitter.com/91xHt3jeCC — Get French Football News (@GFFN) July 15, 2018

Y’all. Go to Paul Pogba’s IG RIGHT NOW. He’s in the dressing room, talking to every teammate including Varane who was on his fifth beer and Macron who’s giving a speech. pic.twitter.com/DeCqqzu9cH — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) July 15, 2018

"Es extraordinario, un sueño de niño, no tengo voz, hoy había dicho que estábamos a 90 minutos de hacer historia para toda la vida, para hacer que Francia vibrar, es magnífico, hoy todos están orgullosos de nosotros, hay que celebrar", dijo delante del presidente galo, Emmanuel Macron.

En Rusia nació un líder.