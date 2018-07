Beñat avisa que la UC jugará con un Sub 20 como titular en los partidos de la segunda rueda

Universidad Católica tendrá una dificultad extra durante el segundo semestre del Camepoanto Nacional 2018, en el que deberá defender su condición de puntero para poder conseguir su corona 13 de Primera División. Los cruzados tendrán pesada la pista para cumplir con el reglamento Sub 20 y por ello el director técnico Beñat San José decidió tomar cartas en el asunto.

La UC tendrá que sumar 864 minutos por futbolistas Sub 20, es decir, deberán tener presencia juvenil en al menos 10 partidos completos, un desafío arduo considerando que el total de encuentros son 15. Cabe recordar que por reglamento todos los clubes de Primera deben cerrar la temporada 2018 con 1.440 jugados por chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1998 y durante la primera mitad de año la UC sólo sumó 576, todos ellos por David Henríquez.

El delantero David Henríquez fue la carta juvenil de la UC en el primer semestre. Jugó 576 minutos y marcó un gol / Foto: Photosport

Ante dicha situación el cuerpo técnico estudiantil decidió ampliar su abanico de juveniles durante el receso mundialista para así tener más alternativas para cumplir con el reglamento. "Estas semanas nos han servido muchísimo para potenciar a los más jóvenes, a darles más responsabilidad. Tenemos a Henríquez que es el Sub 20 con más experiencia, pero también tenemos la incorporación más efectiva de otros jugadores que no voy a mencionar, después se irán viendo", dijo San José.

"No los quiero mencionar para ir paso a paso pero tenemos bastante estudiado el asunto, bastante controlado. Lo voy a decir abiertamente: queremos que en cada uno de los partidos un Sub 20 pueda iniciar para darle esa confianza, formarlo y que podamos cumplir con la norma. Dicho eso, tenemos estructurado en qué posiciones pueden ir jugando los Sub 20 y obviamente Henríquez está dentro de esa estructura", añadió.

Más juveniles, menos fichajes

Aunque no los menciona, durante la intertemporada el vasco decidió darle mayores responsabilidad al defensa Diego Martín, al lateral zurdo Yerco Oyanedel (totalmente recuperado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho), al mediocampista central Ignacio Saavedra, al extremo Brian Leiva y al delantero Diego Valencia. Este último será titular ante Deportes Iquique en el retorno de los cruzados a la actividad del Campeonato.

El lateral Yerco Oyanedel será una de las cartas Sub 20 de la UC en la segunda rueda / Foto: cruzados.cl

Para Beñat, el recurrir a estos juveniles va en línea con la política del club y es por ello que sólo se fichó al delantero argentino Sebastián Sáez en el receso de mitad de año. "En las otras posiciones, tanto mi persona como el club, no somos partidarios de fichar por fichar o de fichar para hacer un volumen en una posición que repercuta la participación de algún chico joven".

"A lo largo de estos partidos se verán participar a chicos jóvenes, es una responsabilidad grande que tengo con el club que es potenciar la cantera, el fútbol joven de este equipo es muy bueno, pero hay que tener cuidado, hay que ir de a poco. En la segunda vuelta se van a ver caras de chicos jóvenes nuevos y eso también es un análisis que hemos hecho con el club", continuó.