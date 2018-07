Claudio Bravo fue capitán, jugó un tiempo y sufrió un gol de penal jugando por el City

En un partido marcado por la presencia de suplentes, el arquero chileno Claudio Bravo actuó durante los primeros 45 minutos en la derrota 1-0 del Manchester City ante el Borussia Dortmund por el certamen de carácter amistoso International Championship Cup que reúne a los equipos más poderosos de Europa.

El ex capitán de la Roja portó la jineta de capitán del equipo de Pep Guardiola durante el primer tiempo y respondió con solvencia cuando fue requerido. A los 28 minutos estuvo cerca de evitar lo que sería el único gol del encuentro.

It was a tight first half between @ManCity and @BVB, here are the first half highlights from the opening #ICC2018 fixture. Tune in to @ESPN 2 or @ESPNDeportes to watch the game LIVE! #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/IX3rdQgGzH

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 21, 2018