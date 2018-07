Nadie quiere ese fierro caliente: El Muñeco Gallardo le dijo que no a Argentina

Uno menos en la lucha por ser el entrenador de Argentina, que tome el lugar que dejó Jorge Sampaoli. Este viernes, el DT de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció que no está disponible y que seguirá en la banca millonaria, ya que piensa cumplir su contrato.

Gallardo rompió un largo silencio y hoy respondió la pregunta que todos querían saber en el país vecino. ¿Va a tomar la selección? Esto dijo: "No recibí ningún llamado de la AFA. Hoy no está en mi cabeza".

"Yo tengo un contrato firmado con River y lo respetaré hasta que las energías digan basta. Cualquier entrenador argentino se ilusiona con esto. Pero de ahí a que me postule… Eso no va conmigo", indicó el Muñeco.

Gallardo fue más allá y sentenció en conferencia de prensa: "Me llena de orgullo el reconocimiento en general, que se nombre a mi persona en estas situaciones, pero de mi boca no va a salir nada de este tema. Muchos saben mi opinión de lo que pienso del fútbol y todas sus desprolijidades. El Mundial demostró que venimos haciendo las cosas mal desde hace tiempo. Ojalá que después de esto aprendamos".

"Para cualquier entrenador argentino la ilusión de dirigir alguna vez su seleccionado es el máximo orgullo, pero de ahí a que me postule para ser entrenador del seleccionado hay mucha distancia; eso no va conmigo. Yo agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento en esta situación. Que se nombre mi persona. De mi boca no va a salir nada porque no recibí ningún llamado y mi cabeza y mi proyecto están en River", aclaró.

Finalmente, expresó una crítica al momento que vive el fútbol trasandino en este momento, indicando que "todos saben cuál es mi opinión sobre lo que pasa hace mucho en el fútbol argentino y todas sus desprolijidades. Lo que el Mundial nos demostró es que venimos haciendo las cosas bastante mal hace mucho tiempo. Es momento de aprender".