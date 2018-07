Guardiola quiere a Bravo en el City: confirmó que Hart deberá buscar otro club

Manchester City se encuentra en Estados Unidos realizando la pretemporada donde disputará una serie de partidos amistosos y el entrenador Josep Guardiola tiene un gran dilema, ya que el arquero Joe Hart volvió al club tras finalizar su préstamo en West Ham United.

Por lo mismo, el DT catalán deberá desprenderse de un arquero, ya que cuenta con el brasileño Ederson como el titular y el chileno Claudio Bravo como segundo, Y en la conferencia de prensa previa al primer amistoso del City ante Borussia Dortmund, Guardiola dejó en claro que Hart debe buscar un nuevo destino, aunque fue muy diplomático para tratar al histórico meta.

"Joe es jugador nuestro. Sé que no es fácil para él", reconoció Guardiola ante los medios estadounidense, aunque agregó que "intentaremos encontrar una solución", dejando en evidencia que no contará con Hart para la temporada 2018-2019.

"Es uno de los mejores profesionales con los que he trabajado, pero necesitamos buscar la mejor solución para él y su carrera, sino seguirá con nosotros. Entrena como un niño de 18 años, sé que no es fácil esto para él, de momento seguirá acá", confesó el catalán.

Cabe recordar que el cierre del libro de pases en la Premier League será el 9 de agosto, aunque sus clubes pueden traspasar jugadores hasta el 31 del mismo mes.

Por lo mismo, el ex seleccionado inglés tiene hasta esa fecha para encontrar club. En otro caso, tendrá que ser el tercer meta de los Ciudadanos en esta campaña.

"He's one of the most incredible professionals I've ever met."

Pep Guardiola has spoken about Joe Hart and his future at #MCFC. pic.twitter.com/heH7WJkExP

— BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2018