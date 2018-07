A fondo con Héctor Tapia: "Cuando llegamos Colo Colo estaba condicionado, pero lo revertimos en la Copa Libertadores"

Héctor Tapia está tranquilo. El entrenador llega sonriente para conceder una entrevista a El Gráfico Chile. Se acomoda en el asiento y piensa cada respuesta. La mesura es una de las principales características del entrenador de Colo Colo, quien si llega a estar incómodo o molesto en alguna situación, no lo hace notar, sino que, trata de traspasar tranquilidad y confianza a su plantel.

Es que el líder de un equipo, no puede mostrar flaqueza y eso lo sabe muy bien Tapia, quien en su segundo período en el Cacique ya cumplió un importante objetivo: avanzar de ronda en la Copa Libertadores, y ahora, se ilusiona con los cuartos de final del torneo continental y también, pelear el título en el Campeonato Nacional. ¿Su futuro? Sabe que tiene contrato hasta diciembre y los resultados mandan, no obstante, hace hincapié en mencionar que su objetivo es dejar un legado y hacer crecer al club, por lo mismo, confía en sus capacidades y que, tal como revirtió el mal momento en el certamen internacional, pueda revertir los 10 puntos que le tiene el líder Universidad Católica y alzar el Huemul de Plata en diciembre.

¿Qué balance se hace del primer semestre un poco atípico, ya que tomó el equipo a mitad de torneo y se priorizó la Copa Libertadores por sobre el Campeonato Nacional?

El balance es positivo, porque nuestra primera misión era continuar con la ilusión de clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores. Sabíamos que en el torneo estábamos condicionados, porque encontramos a equipos con posiciones con una buena distancia del líder, y teníamos que jugarnos nuestra principal opción en revertir la situación en la Copa, lo que afortunadamente se logró, siendo un gran logro para el club y nuestro fútbol, porque hace mucho tiempo que un equipo no clasificaba a esta instancia de la Libertadores, por lo que quedamos todos muy contentos. Al darle más importancia a un torneo por sobre el otro, es porque uno juega por el hecho de la posibilidades que uno tiene mas adelante. En el torneo local nosotros tenemos las probabilidades de acortar las distancias, y nos encontramos con situaciones donde por suspensiones, lesiones, no pudimos parar un equipo con los especialistas en sus puestos, por lo tanto fuimos cediendo espacio, el que nos deja a 10 puntos del líder, pero con toda una rueda por delante para disminuir esa diferencia.

¿Cómo estaba físicamente el equipo cuándo asumió en el cargo?

Nos encontramos en un período de un mes y medio con muchos compromisos por delante, donde jugamos fin de semana y a mitad de semana con dos salidas importantes al extranjero, y eso a cualquier equipo le afecta, no solamente en lo físico, sino que también en todo lo que es la tensión, de ir jugando instancias decisivas, donde no se podía ceder un punto y eso lo sentimos. Sufrimos algunas bajas que fueron importantes, no por un tema físico, sino que fueron lesiones fortuitas, como la de Julio Barroso. Pero el equipo respondió, consiguió un objetivo muy importante, que fue pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, donde revertimos una situación, porque estábamos con un punto con tres partidos por delante, dos de ellos de visita. Lo revertimos y le entregamos una ilusión a la gente que fue el premio mayor.

Coincidencia o no, pero llegas nuevamente a mitad de un torneo y la similitud es muy parecida a tu primer ciclo en Colo Colo. ¿Sientes que es un poco extraño tu caso?

Sí, porque en el primer período me toca terminar los últimos ocho partidos del torneo, donde tuvimos buenos resultados, y después de eso, pudimos traer solamente a tres refuerzos, igual que ahora y es muy parecido a lo que estamos viviendo. Sin embargo, en las dos oportunidades me he encontrado con una disposición del plantel muy buena, de disponerse para lo que uno quiere y eso fue fundamental para conseguir en corto tiempo lo de la Copa. Va tomando una forma con los tres refuerzos, te vas impregnando lo que es el club y a medida que esto pase en el tiempo, cada vez le das tu sello.

El DT analizó su presente y futuro en Colo Colo / Foto: Ricardo Ramírez

Tú contrato termina en diciembre. ¿Te juegas tu continuidad en Colo Colo este semestre?

Trato en cada lugar que he estado, hacer bien mi trabajo día a día, y en esta etapa en Colo Colo no ha cambiado. Llegará el momento de ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, cómo creció el club desde el momento que uno estuvo, y eso lo tendrán que decidir las personas que están a cargo en esa toma de decisiones. Por mi parte, trato de hacer mi trabajo bien, planificar para la semana, para el mes y que mi toma de decisiones sea por el bien inmediato, que es ganar cada fin de semana, poder hacer crecer el club y seguir con la ilusión de seguir compitiendo en el torneo y Copa Libertadores, esa es mi intención. Después, cuando llegue el momento de evaluar, tendrán que ellos (los dirigentes) ver y tomar una decisión, pero trato de hacer bien mi trabajo solamente, eso es lo que te mantiene en las instituciones en una actividad que está muy comprometida con cada fin de semana.

¿Pero no se siente más presión al saber que sólo tienes contrato hasta diciembre?

Uno tiene que tomar decisiones importantes, sin dudas, todo el tiempo, más en esta institución. Cómo se vea, esto es parte de otros encargados del club, y ellos tendrán que ver si ésa va por el lado del resultado o sabiendo que el trabajo en equipo que uno está proyectando, está haciendo crecer al club. Presión en este club siempre existe, esa presión la tienes fin de semana a fin de semana, el club ha tenido que ir tomando decisiones en ciertos cargos, en eso me refiero al director deportivo. Marcelo (Espina) no está, llega el 1 de agosto y él es el encargado de ver y evaluar lo que uno hace, pero voy a tratar de hacer mi trabajo de la mejor forma, hacer crecer al club y que la gente siga manteniendo la ilusión de estar compitiendo en dos torneos.

¿Lamenta mucho la eliminación de Copa Chile, la cual le servía para proyectar jugadores?

Sin duda, pero tuvimos que tomar una decisión en ese momento, donde lo más probable es que si no seguíamos compitiendo de manera internacional, seguíamos de largo para poder enfrentar los dos campeonatos, pero nos encuentra una Copa Chile en un momento en donde nosotros teníamos que darle descanso a los jugadores, para realizar una buena pretemporada, y así poder proyectar el segundo semestre. Nos encontramos justo en el medio de esto, partidos de Copa Chile y el descanso de los jugadores para lo que viene.

¿Siente que fue mal programada la fecha para disputar la Copa Chile?

Lo que pasa es que no estoy dentro de la gente que tiene que programar, pero claramente, me hubiera gustado disputar la Copa Chile en este momento, que es mi momento, de nuestro club que es totalmente diferente al resto de los clubes, porque somos el único equipo que está compitiendo en el plano internacional (N. de la R.: Deportes Temuco también está en un certamen internacional, pero en la Copa Sudamericana). Este problema que tengo yo no lo tienen los otros clubes. Qué bueno que me llegue este problema, porque estoy compitiendo afuera, pero lo ideal era que después que se le da el descanso a todo el mundo, planificar para lo que venía.

¿Cuánto ayuda tener un plantel con nombres de jerarquía para afrontar los dos grandes desafíos del segundo semestre?

Colo Colo ya tenía un buen plantel, creo que la gente que llegó le va a aportar mucho en todo sentido al equipo, y te deja con un buen plantel para las dos competencias. Queríamos que fueran las tres, pero tenemos las dos y que nos da un poco el lema que se siga manteniendo la ilusión para acortar la distancia para el Campeonato Nacional, y en lo internacional competir y pasar a la siguiente fase.

Son 10 puntos la distancia con el líder Universidad Católica y queda toda una rueda. ¿Con este plantel más trabajado y una buena pretemporada, se puede pelear de igual a igual?

Uno lo ve y dice 10 puntos es harto, aunque en las últimas fechas del torneo, antes de irnos al receso, nuestros rivales de arriba cedieron unidades y nosotros no pudimos ganar por un montón de situaciones para acortar la distancia, pero así como hoy estamos a 10, pudimos quedar a tres puntos y eso se puede dar sin problemas ahora. Nuestros rivales tienen una ventaja, porque están compitiendo en un puro torneo, en cambio nosotros no, estamos en esto, pero estamos con la mirada atenta en la Copa Libertadores, donde el miércoles ganó Corinthians y uno ve en ambos frentes, pero hay que vivirlo como tal e ir partido a partido ganando.

El DT albo confía en alcanzar a la UC en la cima del Campeonato Nacional / Foto: Ricardo Ramírez

Ajeno a los problemas

Una tónica que ha marcado a Colo Colo en los últimos años, es la lucha de poder que los bloques controladores de Blanco y Negro, donde el último gallito lo ganó Leonidas Vial, al lograr un cupo más en el directorio para tener el control de los albos, y así, ubicar en la presidencia a Gabriel Ruiz-Tagle, en desmedro de Aníbal Mosa.

Dicho movimiento dirigencial provocó la salida de Pablo Guede, con Tapia llegando a reemplazar al argentino. Luego, a dos meses de asumir el cargo, el estratega vivió una nueva disputa, donde Mosa no logró desbancar a Ruiz-Tagle de la testera. Pese a todo el ruido que genera esta lucha, Tapia asegura que no le afecta en su trabajo.

¿Es tu filosofía ir partido a partido y no proyectar tanto el futuro?

Hay cosas que son inmediatas, como lo de que viene ahora, pero también uno tiene que ir proyectado el futuro, el trabajo en las divisiones menores, definir los puestos a reforzar, corregir las cosas malas y eso es un tema más allá. Cuando llegue Marcelo (Espina) vamos a ver bien lo que él quiere. Hemos hablado mucho ahora por el tema de los refuerzos que es el presente, pero ya estamos a un paso que él venga, se instale y sea más cara a cara. Sirve que nos conocemos, ya que jugamos más de cinco años juntos y ese conocimiento, nos va a servir para nuestra relación.

¿Cómo viviste la situación de comentar el partido de Colo Colo previo a que asumieras el cargo de entrenador?

Ese día me tocó un partido fácil, Colo Colo ganó con el Cucho en cancha y de buena forma, con un buen fútbol. Mencionar cosas buenas o malas, las tenía que mencionar porque era mi rol. En ese momento no había nada extraño, porque no había hablado con nadie del club. Siempre rondaba mi nombre como candidato para volver desde que me fui. Ahora fue por una cosa fortuita, porque sabía hace dos semanas antes que me tocaba comentar ese partido. De pronto ven cosas que no son y para mí todo es natural.

Los jugadores comentaron que les afectaba cuando existían crisis dirigenciales, y ti te tocó vivir una hace dos semanas. ¿Cómo entrenador te afecta?

No (piensa unos segundos). Dentro de los períodos que he trabajado en este club, las situaciones como ésas que han pasado, no han afectado en nada a mi trabajo. Ni ésta, ni la del período anterior. Yo entreno, llego al camarín, los jugadores están, hacemos lo nuestro, ellos se van para sus casas, nosotros seguimos planificando y no nos afecta, ya que salvo saber y escuchar lo que está pasando, uno no está mayormente involucrado, porque no es mi principal tema, mi principal tarea es trabajar con el equipo.

El entrenador de Colo Colo quiere dejar un legado en el club/ Foto: Ricardo Ramírez

La Libertadores y el apretado mes de agosto

Agosto asoma como un mes clave para Tapia en Colo Colo. El 8 y 29 enfrentará a Corinthians por la Libertadores, mientras que el 25 chocará con Universidad de Chile en el estadio Monumental, donde buscará extender la paternidad del Cacique ante el archirrival en los Superclásicos.

Tito se tiene fe en avanzar a los cuartos de final en el plano internacional, y también, en seguir con el invicto en el Monumental ante la U.

Es el mes de agosto el más pesado el que se proyecta dentro del semestre, ya sea por el Campeonato Nacional, Superclásico y Copa Libertadores…

Puede ser, porque tenemos los dos partidos ante Corinthians, y entre medio de estos dos partidos internacionales está el clásico, y sí, es así, pero no podemos quitarle importancia a nada, y nosotros se la damos al resto de compromiso que tenemos. Por eso digo que tenemos que ir paso a paso, no ir más allá. Tenemos un tremendo desafío este fin de semana con Unión La Calera y que tiene que ser el partido que nos catapulte para lo que queremos.

¿Es clave llegar con ritmo y un equipo bien afiatado para el duelo del 8 de agosto ante Corinthians?

Nos va a servir mucho, porque lo que buscábamos con partidos amistosos antes que comenzara el torneo, lo vamos a tener en nuestra competencia interna en el Campeonato Nacional, pero no estamos pensando en Corinthians hoy. Sí, lo estamos estudiando y preocupados de lo que hacen, que no hacen, cómo juegan, quiénes llegaron y también creo que ellos también están preocupados de nosotros.

Ya tienes un conocimiento de Corinthians y lo has estudiado. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del rival?

Sí, han partido algunos jugadores, pero tienen una idea bastante clara de jugar desde que lo tomó Tite, y eso se proyectó, porque después de Tite lo tomó el ayudante y ahora el entrenador es una persona que estaba trabajando en el club, que colaboraba, y su forma de jugar no ha cambiado mucho. Es un equipo bastante ordenado, con buen juego de balón, con jugadores desequilibrantes, es un equipo potente que viene marcando tendencia en Brasil hace cinco años, y ése es el rival al que nos vamos a enfrentar. Está estudiado y cada cosa nueva que vaya saliendo vamos tomando datos para cuando ya entremos a los días previos al partido, traspasar el mensaje a los jugadores de cómo vamos a enfrentar el partido.

¿Sueñas con los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Estamos trabajando para eso, si uno no tiene ilusión, no hay entusiasmo y acá y por parte nuestra está. Queremos transmitir eso a la gente, que sientan que vamos a jugar, trabajar y luchar por llegar lo más arriba en la Copa y en el torneo.