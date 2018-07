"El presidente dice mentiras": Marcelo Larrondo culpó a la U. de Concepción por la caída de su fichaje

Un vuelco total han tenido las negociaciones entre Marcelo Larrondo y Universidad de Concepción. Hasta ayer en la tarde, el delantero estaba listo y solo a detalles de firmar, pero luego el presidente de los penquistas, Mario Rodríguez, descartó la llegada del jugador de River Plate ya que no habría aceptado realizarse exámenes médicos en el país.

Sin embargo, el nacionalizado chileno salió a desmentir al mandamás de los penquistas y señaló que su representante en ningún momento le dijo que debía realizarse una resonancia.

"No he hablado con el presidente de Universidad de Concepción. Me dijo mi representante que no hubo acuerdo entre clubes por el préstamo. Era el club más avanzado que tenía y había hablado con el técnico Bozán. Pero nunca mi representante me dijo que tenía que ir a una resonancia", dijo a TyC Sports.

"Lo que dijo el presidente es mentira. Ayer me dijo mi agente que estaba todo avanzado, pero no me dijo lo de la resonancia. Yo estoy al cien por ciento y ansioso de que me salga algo. No es que no quiera hacerme una revisión médica, sólo que no sé lo que hablan los clubes con mi representante, sólo hablé con Bozán. Si tengo que ir a Chile o a Italia por una revisión, lo haré porque estoy bien", cerró el ex Rosario Central.

Antes, Rodríguez había dicho al mismo medio argentino: "él (Larrondo) no quiso venir a los exámenes, que eran una prueba. Quería hacerlos en Argentina, no entiendo por qué razón quería eso, tras esto decidimos terminar con la negociación".

"Nos dijo que estaba bien y que no necesitaba exámenes. A lo mejor estaba sano Larrondo, pero no juega hace casi un año y no nos podíamos arriesgar a tanto", añadió.

