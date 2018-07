Neymar explota e ironiza: "No puedo decirle al rival: mi amor, con permiso, ¿puedo hacer un gol?"

El delantero brasileño Neymar, víctima de duras críticas por su juego en el Mundial de Rusia 2018, defendió su estilo de juego de una forma muy particular, ya muy molesto por la ola de burlas que surgieron en las redes sociales y de muchos fanáticos.

El astro dijo con ironía que: "Mi fútbol es de regate. No puedo decir a mi adversario: 'Mi amor, con permiso, me deja hacer gol"", durante una subasta de beneficencia organizada por el Instituto Neymar.

Además, sobre los dichos de que estaba perdiendo valor por su actuación en la Copa del Mundo, el delantero que además anunció que seguirá en el PSG, expresó también que "¿Desvalorizado? Salí del Mundial y hasta ahora están hablando de mí. Entonces no me desvaloricé, no me olvidan nunca".

"Sé que las cosas caen sobre mis espaldas, pero no hay problema. Mis espaldas son bien anchas, ya estoy acostumbrado a eso", dijo Neymar, quien nunca dejó de sonreír cuando hablaba.

"Tengo que intentar regatear a los rivales, superarlos de alguna forma. El defensa no me va a dejar pasar y acaba haciendo la falta. ¿Me gusta recibir falta? No, hace mucho daño. Quien nunca vivió eso, no va a saber", expresó.