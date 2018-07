Alexis Sánchez ya está en Estados Unidos y podría jugar este domingo por Manchester United

Por fin Alexis Sánchez se pudo sumar a los entrenamientos del Manchester United en Estados Unidos. El tocopillano no había podido viajar junto al plantel por problemas con su visa debido a la condena por evasión de impuestos durante su paso por Barcelona.

Sánchez se quedó entrenando con un miembro del cuerpo técnico en Manchester, pero José Mourinho, DT de los Diablos Rojos, lo quería en Los Angeles lo antes posible para que se sume al plantel.

"Apenas llegue Alexis tiene que jugar", dijo el portugués en conferencia de prensa, tras el empate ante América de México.

Es que sin Romelu Lukaku y Marcus Rashford, que llegaron a semifinales del Mundial, el United no tiene delanteros, por lo preparar la pretemporada sin el chileno no era precisamente uno de los planes del portugués, que además quiere aprovechar que el goleador histórico de la Selección chilena hace tiempo no tenía vacaciones largas.

De esta forma, Alexis podrá estar en el amistoso ante San José Earthquakes para empezar a acomodarse a lo que busca el técnico y, de esa forma, comenzar de la mejor forma la temporada, en la que se espera que demuestre por qué es el jugador mejor pagado de Inglaterra.

El partido entre el United y el Earthquakes será este domingo, desde las 17:00 horas de Chile, en el Levi's Stadium de Santa Clara.

