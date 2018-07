La confianza de San José tras perder el liderato con la UC: "La temporada es larga para volver a retomar la punta"

Luego del empate 2-2 ante Deportes Iquique que les impidió volver al liderato del Campeonato Nacional, el técnico de Universidad Católica, Beñat San José, no ocultó su decepción por el resultado obtenido.

"El campeonato es así. Cuando hemos sido primeros siempre hemos tenido la mesura y el equilibrio, y cuando no vamos primero también va a ser así. Estamos en la punta, que es donde Católica debe estar. Esto es largo y estamos muy bien posicionados", expresó San José.

"La temporada es larga para volver a retomar la punta y el objetivo. Sabemos que es difícil y que sacar todo. En ese sentido, estamos arriba que es donde debemos estar, pero lo que mas rabia nos da es no haber obtenido la victoria", añadió.

El ex DT de Bolívar también se refirió a los Dragones Celestes y a la dinámica que no tuvieron y que habían mostrado en la pretemporada. "La verdad que ha sido un partido muy complicado. Iquique es un equipo muy fuerte, que cuesta hacerle daño. La verdad es que no hemos empezado bien, con la que dinámica que tenemos que tener, y eso nos ha llevado a perder minutos que debimos haber tenido a nuestro favor".

"Nada que decirle a los jugadores, que lo han dado todo. La producción ofensiva que hemos mostrado en los amistosos y pretemporada no la hemos visto en el partido de hoy. Tenemos el margen que podemos mostrar mucho más", agregó.

El estratego de los cruzados habló sobre el debut del único refuerzo, Sebastián Sáez e indicó que "que la gente tenga expectación es normal. Creo que ha hecho un gran trabajo, es un jugador muy colectivo, ha mostrado destellos de calidad, y que tiene es punto que se tiene que soltar que es como le pasa a todos los delanteros del mundo. Es un delantero muy completo y que nos va a dar mucho".

Por último, San José aseguró que irán a buscar los tres puntos el próximo partido ante Palestino. "Todos los rivales en la liga chilena son complicados, ha todo el mundo le cuesta afrontar los partidos, porque los rivales se muestran de buena manera. Vamos a ir por los tres puntos, a mantener la punta y ha hacer un trabajo que nos permita seguir arriba".