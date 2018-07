Tito Tapia se olvida de las figuras en Colo Colo: "El trabajo en equipo nos deja los tres puntos"

Colo Colo partió la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018 venciendo en un partido que se antojaba difícil y Héctor Tapia no ocultó su alegría. No sólo por el triunfo 2-1 ante Unión La Calera en Viña del Mar, sino también porque se va con la sensación de tener un plantel que es más que el peso de de sus figuras individuales.

Al menos, así fue el análisis que el DT de los albos esgrimió tras el partido. "Estoy contento por los tres puntos, satisfecho por el partido. Fue un difícil compromiso, trabajado, donde el trabajo en equipo nos deja los tres puntos. Hicimos un trabajo parejo con un rival que está por arriba en la tabla y la gente desde el banco, que son tipos totalmente titulares, marcan la diferencia. Toda la disposición de Jaime Valdés, César Pinares, Julio Barroso, Gonzalo Fierro, por nombrar a los más grandes… Si tienes ese compromiso tendrás buenos resultados", detalló Tapia.

No obstante, también hubo algunas palabras para el dúo de ataque del Cacique, donde el redebutante Lucas Barrios y Esteban Paredes marcaron los dos tantos albos y mostraron un buen nivel de juego, especialmente en el complemento.

"A pesar de las individualidades como Lucas y Esteban, el trabajo en equipo nos hace trepar en la tabla. Ellos saben que deben estar lúcidos para definir, fueron muy certeros y eso nos ayudó para los tres puntos", aseveró el técnico.

Publimetro Chile ¿Offside? La polémica posición de Lucas Barrios en el gol de su regreso a Colo Colo El delantero volvió al Cacique con un tanto, en la victoria 2-1 sobre Unión La Calera. Sin embargo, el delantero estaba un tanto adelantado cuando anotó.

La posición de Paredes en el juego, más retrasado, como enganche, es parte de una circunstancia, según Tapia: "Nos encontramos con la ausencia de Jorge Valdivia, tenemos temas reglamentarios que cumplir, pero esto es cosa de funcionamiento. En el entretiempo, una de las correcciones fue ésa, debía existir más liberación para el hombre de creación que era Esteban y lo logramos".

Asimismo, dejó en claro que "esto no me dice que jugaremos de esta forma siempre. Cualquiera puede jugar, hay una linda competencia interna, leal, que los entrenamientos dan mucha calidad. Es la función nuestra como cuerpo técnico el mantenerlos con expectativas. Partido a partido veremos el equipo, pero el equipo que comenzó hoy no me dice sobre si será así para el próximo".

También hubo palabras para Iván Morales, especialmente por la urgencia alba de sumar minutos con los juveniles: "Antes de empezar, teníamos la obligación de poner un sub 20 al menos 45 minutos en el campo. Fue importante para él estar al lado de dos referentes como Lucas y Esteban. Eso lo hará crecer a él y a sus compañeros".