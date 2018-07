Golpe en la F-1: Hamilton aprovecha el increíble choque de Vettel y gana el GP de Alemania

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró este domingo una increíble victoria en el Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno, tras remontar desde la decimocuarta posición en la que inició la carrera.

El accidente del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuando encabezaba la prueba después de 52 vueltas, entregó el triunfo en el circuito de Hockenheim a Hamilton, nuevo líder del Mundial, superando a su gran rival, quien sufrió una accidente cuando arreciaba la lluvia.

El podio lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari), quien también se beneficiaron del accidente de Vettel, que debió abandonar la carrera cuando estaba todo dado para su triunfo. Lo más increíble es la remontada de Hamilton, que desde el puesto 14 fue trepando poco a poco y aprovechó el milagro para llevarse una victoria que no estaba en sus cálculos.

Vettel perdió toda opción cuando sufrió un accidente en la vuelta 52. El piloto de Ferrari se salió en una zona que estaba mojada por la lluvia, lo que frustró sus opciones de triunfo en Hockenheim.

De hecho, al verse imposibilitado de seguir, el alemán montó en lágrimas y le pidió perdón a su equipo por el radio, en un incidente que podría cambiar completamente el panorama del campeonato de pilotos.

Ahora Hamilton lidera el mundial de pilotos con 188 puntos, superando a su rival Vettel que suma 171. La próxima carrera será la próxima semana en Hungría.

VETTEL CRASHES OUT OF THE LEAD IN GERMANY 😱 #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/8RVdIKoptZ

🏁 RACE CLASSIFICATION (Chequered flag) 🏁

Hamilton weathers the storm to take win number four of 2018!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/48pO4PnPw1

— Formula 1 (@F1) July 22, 2018