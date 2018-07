Histórico: Alexa Guarachi le dio a Chile su primer título en la WTA

Alexa Guarachi (114° en dobles en el ranking de la WTA) culminó su gran semana de la mejor manera. En la que sea una de sus mejores presentaciones, la primera raqueta chilena en dobles ganó la final del torneo de Gstaad, Suiza, y obtuvo su primer título de la WTA en su carrera.

Además, este es el primer éxito de nuestro país en el circuito femenino, que antes tuvo derrotas en las finales. Solo Silvana Urroz en Hong Kong 1977 y Daniela Seguel en Estrasburgo 2014 habían alcanzado instancias definitivas en la WTA.

En cerca de una hora y 20 minutos de juego, Guarachi, junto a la estadounidense Desirae Krawczyk (94D°), se impusieron a la dupla compuesta por la local Timea Bacsinszky (148D°) y a la española Lara Arruabarrena (47°D), por 4-6, 6-4 y 10-6.

Luego de un apretado primer set en que se inclinaron al binomio europeo, en la segunda manga se pusieron en ventaja rápidamente y un break en el segundo game les dio una ventaja que les costó mantener, ya que les quebraron de vuelta.

Tras sufrir el quiebre de servicio, pudieron ponerse adelante nuevamente, llevarse el set y llevar todo al super tie break, la nacional junto a su pareja fueron superiores y se quedaron con el partido y el título en Suiza.

Con esto, Guarachi finalizó una semana histórica que terminó con su primer título de la WTA y desde mañana registrará un importante alza en el ranking, con lo que estará dentro de las 100 primeras del orbe.

Thank you so much for an incredible week @WTA_Gstaad and thank you to everyone for all the messages and all your support!!💗💗 #vamoschile #rolltide pic.twitter.com/wxYHbJmPbz

— Alexa Guarachi (@aguarachi) July 22, 2018