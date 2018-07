Increíble triunfo de Cobreloa: el Araña Olivares pivoteó en el área para ganar en el último minuto a Copiapó

Con un gol en el último instante, Cobreloa se quedó con una victoria por 2-1 ante Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto, con lo que recuperan terreno en la Primera B tras una primera rueda en que no encontraban los buenos resultados.

Los loinos pudieron abrir el marcador a los 35 minutos por medio de Lucas Simón, su goleador y gran referente. Sin embargo, el León de Atacama llegó a la igualdad con un cabezazo de José Tiznado en el segundo tiempo.

Y cuando parecía que todo quedaba en empate, Mario Parra (90+3') le dio el triunfo a los dirigidos por Rodrigo Meléndez, en una acción muy particular, porque el portero Raúl Olivares subió en un córner, pivoteó y cedió para Parra que pudo anotar el tanto de la victoria.

"De la banca no me tenían fe y me dijeron que no suba al córner, pero yo soy medio porfiado y gracias a Dios salió el gol", dijo el Araña Olivares tras el partido a los medios de Calama.

De esta forma, Cobreloa escaló hasta la sexta posición con 24 puntos, mientras que los de la tercera región quedaron octavos con 22 unidades, a la espera de lo que pase en el resto de la jornada.