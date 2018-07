La molestia de Frank Kudelka tras dejar escapar la victoria: "Es un empate que sabe a derrota"

Huachipato igualó 2-2 contra Universidad de Chile en el último minuto y el entrenador de los azules, Frank Kudelka, no ocultó su tristeza por el resultado que se escapó de las manos. Además, señaló que el ingreso de Rafael Caroca no influyó en la derrota y le dejó la puerta abierta a la llegada de refuerzos.

"Hicieron el descuento en nuestro mejor momento futbolístico. Es difícil hablar de evolución cuando se tiene tanto dolor con un empate que sabe a derrota. El segundo tiempo lo teníamos más dominado, con presión alta como pretendemos y no como la parte final que nos tiramos atrás sin proponerlo, pero son cosas y consideraciones que debo hacer hacia adentro", dijo Kudelka tras el empate 2-2.

En relación al defensivo cambio de Caroca por Yeferson Soteldo, el DT argentino indicó que "fuimos a buscar el tercer gol y erramos muchas situaciones, creo que era un partido donde un detalle te podía entregar la victoria, tuvimos varias ocasiones nítidas de aumentar. No era cerrar el partido por el cambio, la pelota no pasó por ahí en ninguno de los goles, era porque habían jugadores cansados pero nunca tuvimos la idea de meter el equipo atrás, no perdimos por ese cambio".

"Seguimos teniendo problemas en el juego aéreo, deberemos cambiar el sistema y responsabilizar las faltas de atención que son detalles muy finos que te hacen ganar o perder un partido. Para mí Echeverría jugó un muy buen partido, no puedo jugar con tres centrales y poner a Vaz también. Él es un jugador muy rápido y centrado y es fácil hablar de quien no está cuando se gana un partido", agregó.

En cuanto al partido de Felipe Saavedra por la banda izquierda, Kudelka explicó que "tenemos dos opciones, ponerlo a él o cambiar a otro (Franz Shcultz). Ganó y perdió, son sus primeros momentos como titular, ha jugado muy poco aquí, no creo que haya tenido fallas que terminaron ayudando al rival, pero debe seguir mejorando ya que es joven y esta en un equipo grande".

Ante ello, el entrenador argentino dejó la puerta abierta a la llegada de refuerzos a la tienda azul: "Sí, estamos bastante limitados por las posibilidades, es un tema a evaluar y la verdad es que no lo puedo señalar ahora".