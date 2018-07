Özil se aburrió de las críticas en Alemania y se retiró de la selección

Mesut Özil rompió el silencio tras la serie de críticas que recibió durante el Mundial de Rusia, varias motivadas por su decisión de posar para una foto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y anunció su retiro de la selección de Alemania.

El volante se defendió diciendo que no representaba un respaldo de las políticas de Erdogan, pero luego concluyó que era el momento de dejar de jugar por la escuadra cuatro veces campeona del mundo.

El astro de Arsenal rompió semanas de silencio con un mensaje en inglés en Twitter en el que dijo que la foto fue señal de “respeto al más alto cargo del país de mi familia” y no “tuvo intenciones políticas”.

"Para mí, hacerme una foto con el presidente Erdogan no tiene nada que ver con la política o con las elecciones, sino con el respeto hacia el máximo cargo del país de mi familia", explica.

El mediocampista de Manchester City, Ilkay Gundogan, que también posó para la foto, se ha distanciado ya de la misma, que causó fuertes críticas en Alemania.

Algunos políticos alemanes cuestionaron entonces la lealtad de Özil y Gundogan e insinuaron que los jugadores, que tienen raíces turcas, deberían ser sacados de la selección nacional antes de la Copa del Mundo.

Luego de la eliminación de Alemania en el torneo, algunos hinchas centraron sus frustraciones en Özil y Gundogan, algo que el hombre del Arsenal se tomó en serio y por eso decidió irse de la Mannschaft.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018