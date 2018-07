El "loquillo" Zlatan Ibrahimovic: "Si hubiese llegado antes a la MLS, ya sería el presidente de Estados Unidos"

Zlatan Ibrahimovic debe ser de los jugadores con el autoestima más alta en el fútbol mundial. Es que el astro sueco sabe de sus tremendas condiciones y desde que llegó a la Mayor League Soccer de Estados Unidos ha anotado 12 goles y ha dado 2 asistencias en 15 partidos.

Un buen momento que Ibrahimovic graficó muy en su estilo. "No sé si he cambiado la cultura del fútbol en este país, yo solo hago mi trabajo. Y tienen suerte que no llegué hace 10 años a la MLS, sino, ya sería presidente de Estados Unidos", dijo el ex Inter de Milán y Barcelona.

No es primera vez que el delantero tiene frases de este estilo. Poco antes de su salida del Paris Saint-Germain, declaró que no sabía si seguía después que terminara contrato en julio del 2016,"pero si cambian la Torre Eiffel por mi estatua me quedo. Te lo prometo". Finalmente la icónica torre se quedó y Zlatan llegó al Manchester United.

Ibrahimovic es la gran figura de Los Angeles Galaxy y ayer anotó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1 de su equipo ante Philadelphia Union. El Galaxy va cuarto en la Conferencia Este, aún lejos de los punteros FC Dallas y sus rivales de Los Angeles Football Club, pero en posiciones de playoff.

El nuevo golazo de Ibrahimovic: