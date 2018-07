El joven Pablo Aránguiz no escucha las críticas por irse a la MLS: "Me dan igual"

Ya instalado en el estado de Texas, el joven volante chileno Pablo Aránguiz vive sus primeros días como flamante refuerzo del FC Dallas, equipo perteneciente a la Major League Soccer de Estados Unidos. Un paso que no ha estado exento de críticas, debido al discutible nivel de la liga norteamericana, que si bien realiza contrataciones bombásticas a través del mentado "jugador franquicia", no gravita mucho en el ámbito internacional.

Un prejuicio que el volante de 21 años hace caso omiso, además de reconocer que no lo pensó dos veces, en unirse a la filas del equipo tejano. "Se dicen muchas cosas, como que por irme a Estados Unidos se me van a cerrar las puertas de la Selección, de que voy a 'matar' mi carrera o que económicamente por eso voy, pero creo que eso pasa por muchas cosas, así que los comentarios me dan igual", dijo tajante el jugador en conversación con el sitio web FutbolMLS.com.

Aránguiz agregó que no es primera vez que tenía la oportunidad de irse a Norteamérica. Antes, sonó en el Toronto FC: "Esta era la segunda posibilidad que se me daba y no la pensé dos veces. Voy con muchas expectativas y la misma seriedad que si fuera un chico de 25 años o si ya tuviera otra experiencia internacional"

Ayúdeme usted compadre…

El Principito dijo que estudió bien el tema para seguir jugando fútbol en la MLS. Se asesoró con dos futbolistas que están en esa liga, como Diego Rubio (Sporting Kansas City) y Jeisson Vargas (Montreal Impact). "Por mis características, ellos creen que yo resalte, sobre todo Diego, que fue con quien más conversé. Me dice que tengo que tener personalidad y aprovechar mi habilidad para eludir jugadores", indicó.

Sobre su adaptación, el ex hispano reconoció que espera no tener dificultades e incluso, proyectarse a otras ligas: "Creo que me voy a sentir como en casa; al tener un técnico colombiano (por Oscar Pareja), la forma de trabajar seguramente será parecida a como es en Sudamérica (…) Quiero consagrarme con FC Dallas, ganar algo, y por qué no, aspirar a cosas más grandes, Europa u otro club y obviamente, jugar para la Selección de Chile", puntualizó.