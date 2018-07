La U irá por un nuevo refuerzo tras las dudas que dejó en el inicio de la segunda rueda del Campeonato

Universidad de Chile protagonizó un doloroso empate 2 a 2 frente a Huachipato en la fecha 16 del Campeonato Nacional 2018. Los azules vencían 2 a 0 el pasado domingo en el Estadio Nacional, pero dos errores puntuales, además de las ocasiones perdidas en la definición, le costaron caro a la U, que quedó a siete unidades del líder Universidad de Concepción en la tabla de posiciones.

Ante ese escenario, en Azul Azul decidieron dar pie atrás a su decisión de no contratar más jugadores para el segundo semestre del 2018, e irán en búsqueda de un nuevo refuerzo, según indicaron desde el Centro Deportivo Azul a El Gráfico Chile. Debido al discreto compromiso de los laicos ante los de Talcahuano, la concesionaria conversó con Frank Kudelka para definir cuáles son los puestos que necesita reforzar, antes de que se cierre el libro de pases del fútbol chileno.

En esa charla, y tal como lo anunció públicamente, Kudelka manifestó su preocupación por los graves "problemas que está teniendo el equipo en el juego aéreo", y por eso propuso diferentes nombres que quedaron en la carpeta de la gerencia deportiva de la U. Aunque el volante de Cobreloa, Pablo Parra, estaba dentro del listado que tenían en la sociedad anónima, el técnico indicó que su interés estaría en potenciar las falencias defensivas que muestra el equipo laico, sobre todo después de que los loínos pidieran cerca de un millón de dólares por el 50% de su pase.

A buscar defensa y conductor

Bajo esa misma consigna, el histórico ex delantero universitario, Héctor Hoffens, critica el funcionamiento que ha tenido en la U, haciendo hincapié en las fallas que han presentado los azules en la última línea. Para él, es difícil traer un gran jugador a estas alturas, sobre todo por el plan de austeridad que existe en Azul Azul.

Soteldo es uno de los jugadores más criticado por los históricos / Photosport

"Con Huachipato hubo errores infantiles y le empataron en el último minuto con desconcentraciones graves de la defensa, esto pensando en que están en el camino para ser campeón. Pienso que sería ideal traer un refuerzo en defensa, pero lo malo es que es difícil traer un central bueno y que esté libre para venir. Los que hay son caros y la U quiere ahorrar entonces está difícil la situación", manifestó con molestia Hoffens a El Gráfico Chile.

Dentro de esa misma vereda, el ídolo azul Sandrino Castec cree que "en defensa los errores son siempre de los mismos, entonces es una falencia muy grande de esos jugadores. Hay muchos errores en la zaga, como los que cometía Christian Vilches. (Rodrigo) Echeverría con (Gonzalo) Jara son los mejorcitos de atrás, porque Alejandro Contreras no pudo mostrar el cartel con el que venía precedido".

Por otra parte, ambos ex futbolistas azules creen que la U necesita de un futbolista que sirva de salida desde su propio campo, ya que ni Yeferson Soteldo, ni Gustavo Lorenzetti, ni tampoco David Pizarro están cumpliendo con esa tarea a cabalidad.

"La U necesita mística, entrega, la necesidad de no perder balones tan fácil, jugar de forma compacta. Cuando va ganando, tiene que bajar un poco las revoluciones, y preocuparse de mantener el balón. Por eso necesita una persona que sea el conductor ideal de este equipo. Lo malo es que no hay muchos jugadores en el mercado", indica Hoffens.

"La U no ha tenido un volante de salida de calidad desde hace mucho tiempo. No hay que desmerecer lo que hace Pizarro, pero no ha estado a la altura. A la U le faltan dos jugadores de nivel, cosa que permita compensar las falencias que tiene en cancha y así lograr los objetivos que tiene", cerró Castec.