Leonard Fournette: el nuevo "hincha" top de Colo Colo

La encuesta Adimark sobre el fútbol chileno arrojó que Colo Colo es por lejos el equipo con más hinchas en el país. Pero el Cacique no sólo tiene hinchas en Chile, sino que también en el extranjero.

Hace un tiempo el boxeador estadounidense Gervonta Davis sorprendió al aparecer en una actividad oficial con un polerón del elenco albo, debido a que es auspiciado por la misma marca que viste al Cacique. Ahora se sumó otro compatriota del peleador.

Se trata del jugador de fútbol americano Leonard Fournette, perteneciente a Jacksonville Jaguars, quien también se vio en una actividad pública con la indumentaria oficial de Colo Colo.

Fournette es una de las promesas de la NFL, y fue sorprendido con el buzo del cuadro albo por el periodista de ESPN Michael DiRocco.

Jaguars RB Leonard Fournette hopes to better his rookie season. pic.twitter.com/PgyuWkKVPh

— Michael DiRocco (@ESPNdirocco) July 25, 2018