Herrera le responde a Paredes: "Habla sin conocimiento de causa, es fácil opinar de afuera"

La balacera en el Centro Deportivo Azul sigue siendo el tema que está rondando en el fútbol chileno y además de todas las implicancias legales, ahora se transformó en una nueva disputa de declaraciones cruzadas entre Johnny Herrera y la gente de Colo Colo. Es que la acusación que tuvo el capitán y arquero de la U luego del confuso episodio declarando que "absolutamente" habían sido hinchas de los albos los que dispararon, trajo cola.

Ante esta declaración, que le significará al arquero ir a declarar a la Fiscalía Sur, Esteban Paredes, capitán de Colo Colo, salió a responderle y dijo que "nosotros como jugadores y referentes debemos llamar a la calma, no a la violencia y creo que Johnny se equivocó en esas palabras al decir que fue gente de Colo Colo".

La respuesta desde el CDA no se hizo esperar y Johnny Herrera volvió a declarar para rebatir al delantero de los albos: "cada uno opina lo que quiere. Si hay algo por lo que me caracterizo es por no decir lo que le conviene a la gente, lo que le gusta escuchar o lo políticamente correcto".

"A él no le tocó atender a personas que estaban heridas en la espalda, que conoces hace 20 años, que estaba con su hija de seis años, siete años, esperando acá afuera sola. O al Nacho, que estaba con una bala en la espalda y que le ayudé a que una hija saliera de un cáncer y hoy está súper bien. Cuando hablas sin conocimiento de causa y no le tocó, por ejemplo, atender y contener a estas tres personas que estaban heridas de bala adentro en una actividad social con familias, entonces es fácil opinar de afuera. Estando adentro créeme que es muy distinto", agregó en declaraciones que reproduce Radio Cooperativa.