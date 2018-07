Lucas Campana aprovechó la victoria de Temuco para vivir un clásico aparte ante San Lorenzo

Deportes Temuco celebró con todo el histórico triunfo que consiguió ante San Lorenzo. Pese a que las apuestas daban como ganador al Ciclón, el Pije salió con todo a buscar una victoria en el Nuevo Gasómetro y lo consiguió. Con dos goles de Mathías Riquero pudieron dar vuelta un 1 a 0 en contra y vencieron por 2 a 1 en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Pero hubo un jugador del plantel de Temuco que tuvo una doble satisfacción: el argentino Lucas Campana. Además de gozar con la histórica victoria, el trasandino pudo festejar un triunfo ante su archirrival. Es que el atacante es formado en las inferiores de Huracán, clásico rival de San Lorenzo, por lo que la celebración tuvo un gusto especial.

"San Lorenzo es un rival complicado y para mí, que estoy en Huracán de los siete años, es una doble satisfacción. Sentimos un orgullo enorme y ahora hay que estar concentrados para el partido de vuelta, es una llave cerrada y sabemos que San Lorenzo es San Lorenzo. Acá lo hicimos bien y ojalá que lo hagamos mejor en nuestra casa", dijo el atacante en conversación con Fox Sports.

Además, sobre la opción de volver a Huracán, el club de sus amores, Campana concluyó que "me tocó jugar en primera y después no tuve continuidad, así que me fui a La Serena y me vio Temuco, estoy agradecido de ellos. Espero en algún momento tener opción en Huracán, es mi casa y ojalá algún día me toque. Hay que lucharla".