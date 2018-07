La emoción de Donoso con el histórico triunfo de Temuco ante San Lorenzo: "No se olvida nunca más"

Deportes Temuco hizo historia en Buenos Aires. En su primer participación en un torneo internacional, el Pije viajó hasta Argentina para enfrentar a San Lorenzo por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana y ganó por 2 a 1, gracias a dos tantos de Mathías Riquero.

Pese a que muchos no confiaban en su victoria, los de la novena región se hicieron grandes en el Nuevo Gasómetro para dar vuelta un 1 a 0 en contra y terminar celebrando una histórica victoria que los acerca a la siguiente ronda del torneo.

Por lo mismo, los jugadores de Temuco no pudieron esconder su orgullo y alegría por el triunfo y así lo reflejó el delantero Matías Donoso: "no hay que confiarse, hay que mantener los pies sobre la tierra y se nos viene un partido difícil en Temuco. Este triunfo no se olvida nunca más, ganarle a un grande de Argentina es meritorio y más aún para un equipo chileno que les cuesta mucho afuera".

En tanto, José Luis Gamonal, arquero del equipo de la Araucanía, señaló que "vinimos a ganar acá y esto es para la gente que se quedó en Temuco. Es distinto jugar Sudamericana, hicimos un gran sacrificio, un partido trabajado e inteligente. Tomamos ventaja con el triunfo, pero la llave no está cerrada y ahora tenemos que definir de local con estadio lleno".