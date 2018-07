El análisis de Kudelka por la balacera en el CDA: "¿Qué hacemos como sociedad para que esto no ocurra?"

La balacera del pasado martes en el Centro Deportivo Azul salpicó a todos los trabajadores de Universidad de Chile, incluido el técnico del primer equipo, Frank Darío Kudelka. El entrenador manifestó que durante el incidente estaba en una reunión junto a su staff, pero que al salir quedó impactado al ver a los tres fanáticos heridos tras el tiroteo, y que lo hizo cuestionar la forma en qué él y toda la sociedad se involucra para evitar este tipo de hechos.

"Los hechos de violencia, cuando te tocan tan cerca o lo miras por televisión, la verdad es que no son de mi naturaleza, pero vivimos en un mundo muy violento y es algo que aborrezco, pero siempre me pregunto ¿qué hacemos como sociedad, chilena o en general, para que esto no ocurra? Es fácil de echarle culpa a los otros, pero somos parte de un ejemplo diario de estas cosas", manifestó Kudelka al ser consultado por la balacera.

"En cuanto a las consecuencias del hecho, en el día conmueve, sé que ustedes fueron agredidos, a mí me conmueve la agresión, yo no quiero transitar esa vía. Al primer momento sentí zozobra, yo me enteré bastante después, pero fue una situación anómala, fuera de libertad, que trae una situación de congoja, situación fea. Después, al día siguiente, la institución habló con nosotros sobre las formas de las situaciones y seguimos adelante", agregó el DT.

La PDI está tras la pista de los culpables de la balacera en el CDA / Foto: Agencia UNO

Por otra parte, y en el terreno futbolístico, el entrenador argentino anticipó el próximo duelo de los azules frente a Deportes Antofagasta de este sábado (15:00 horas), en el estadio Calvo y Bascuñán, y donde podrá contar con la presencia del delantero Mauricio Pinilla.

"Mauricio está muy bien, está dentro de los momentos que nosotros preveíamos, los que teníamos la semana pasada, y entendemos que, por la continuidad de entrenamientos y posibilidades, no corremos riesgos. Está a pronto a ser citado. Por la evolución que vemos en él, entendemos que es aconsejable tenerlo en cuenta, pero tras lo que él se hizo en aquel momento es la evolución y tiempo necesario", aseguró Kudelka en conferencia.

Por último, y sobre las críticas tras el partido que les empató Huachipato en los últimos minutos, el técnico señaló que "hay aspectos en los que hemos evolucionado, y no hablo de tiempo, esto no es un edificio, acá se trabaja con personas y yo creo que eso es una evolución de los conocimientos y formas del equipo, donde si creo que deberemos tener un equipo más equilibrado".