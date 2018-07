Mosa defiende a Baeza por el regalo de camiseta: "No pueden coartar la libertad de un jugador con un hincha"

El ánimo en Colo Colo no es de lo mejores. Pese a haber ganado el pasado fin de semana a Unión La Calera por 2 a 1, los albos están en medio de la polémica por una sanción de 10 puntos, entre otras multas, que les podría caer por una camiseta que le habría regalado Claudio Baeza a un integrante de la Garra Blanca para la realización, yendo en contra del reglamento de la ANFP que prohíbe a cualquier integrante de un club tener vínculo o ayuda económica con las barras.

Sin embargo, para Aníbal Mosa, miembro de la comisión fútbol y parte del directorio de Blanco y Negro, el castigo no tendría sustento. "Lo que esta penado es entregarle ayuda a una barra y uno no puede saber si un hincha es de la barra o no", dijo el ex presidente de la concesionaria a la salida de una reunión de directorio en la casa alba.

"Sé tocó el tema y entiendo que muchos jugadores le regalan camisetas a muchos hinchas, pero eso no significa que sea directo a la barra. Si es para un bingo, se entregan a muchas instituciones", agregó Mosa, quien, además, señaló que "lo que creo que hizo es lo que hacen todos los jugadores que regalan una camiseta o un autógrafo a los hinchas".

Para el ex timonel del Cacique "no hay suficientes argumentos" para castigar a Colo Colo, además que "ellos (la ANFP) no pueden coartar la libertad de un jugador con un hincha. Colo Colo es un equipo social y siempre estamos regalando cosas a instituciones".

El retiro depende de Fierro

Otro de los temas que se trató durante la reunión de directorio fue la renovación de contrato para los jugadores que terminan su vínculo a fin de año, siendo Gonzalo Fierro uno de ellos. Lo del histórico multicampeón con los albos es un caso "bastante especial", señaló Mosa, mientras que "Agustín (Orión) es titular indiscutido y Julio (Barroso) es un jugador importante".

"Hay que hablar con Gonzalo (Fierro) para ver si es que quiere continuar o si quiere buscar una salida", dijo Mosa, quien agregó que está abierto a "lo que sea el reconocimiento para él y hay que escucharlo si es que quiere seguir o se siente más útil en otro equipo donde pueda ser titular".

Publimetro Chile Con la incertidumbre de Gonzalo Fierro y Agustín Orión: El panorama de los jugadores que finalizan contrato en Colo Colo El canterano, el arquero y Julio Barroso terminan a fines de este año sus respectivos vínculos con el Cacique y su futuro se resolverá en la reunión de directorio de este jueves.

Finalmente, otro punto del que se habló en la reunión de directorio fueron los precios de las entradas, donde Mosa señaló que se hizo "un punto de atención en que no se suban los precios", ya que "no estoy de acuerdo en que se suban las entradas para la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional".