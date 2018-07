Ruiz-Tagle defiende a Baeza: "El jugador dijo que no regaló ninguna camiseta, está todo bajo control"

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, salió a respaldar a Claudio Baeza tras la denuncia por el supuesto regalo de una camiseta a la Garra Blanca para ser sorteada en un bingo, que dejó a Colo Colo con el riesgo de ser sancionado con diez puntos por parte de la ANFP.

El timonel de la concesionaria, sin embargo, aseguró que "recabamos información, hablamos con el técnico y con el jugador, quien nos indicó que no regaló ninguna camiseta. También hablamos con el coordinador del primer equipo y nos informó que Baeza no había retirado ninguna camiseta y está todo bajo control".

"No hay que confundir las cosas, se está hablando de un regalo de camiseta con cierto propósito y el jugador nos dijo que no lo hizo. Al revisar el registro que manejamos vimos que no ha retirado camisetas. No podemos especular", agregó.

El empresario manifestó su preocupación por el tema y por el posible castigo al que están expuestos, aunque señaló que "no hemos tenido comunicación con el directorio de la ANFP, pero por el bien de Colo Colo esperamos que se resuelva de buena manera".

Así mismo, Ruiz-Tagle fue tajante al admitir que "la actitud que debemos tener los jugadores y dirigentes es clara. Se les ha informado a los jugadores que no deben realizar regalos".