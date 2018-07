El "Tanque" Carlos Campos embistió con todo a Pinilla tras su ida a Colón: "Es un pelotudo"

Carlos Campos es uno de los ídolos más grandes que ha tenido Universidad de Chile en su historia. Delantero de gran frialdad a la hora de anotar, fue goleador histórico de la U entre 1956 y 1969, con 197 goles y 259 partidos. Toda su carrera futbolística la hizo en el Romántico Viajero, por lo que su opinión es de un valor importante en la fanaticada del equipo laico.

Y como su apodo era el Tanque, como tal embistió con todo a Mauricio Pinilla y su controversial decisión de salir de la U e irse a Argentina, tras el ofrecimiento de Colón de Santa Fe: “más pelotudo me parece aún si se va por menos dinero, pero se sabe que es un jugador que tiene problemas de indisciplina y en los medios ya ha salido sus conflictos con algunos jugadores como con Beausejour”, argumentó al sitio web encancha.cl.

A Campos le hirvió la sangre la noticia. Como buen azul, siguió lanzando sus dardos contra Pinilla: "En mis tiempos se jugaba por amor a la camiseta, pero hoy hay otras prioridades de por medio (…) me doy cuenta de que no tiene idea lo que es la U. Si realmente amas estos colores tienes que estar hasta las últimas. Será una baja sensible, porque pese a todo, aportaba con muchos goles”.

De todas formas, el Tanque Campos igual reconoció que era un buen delantero: "Él es un jugador sobresaliente, que cuando hacía goles saltaba la reja y los gritaba con la barra, pero ahora me pregunto, ¿Dónde está todo ese compromiso y cariño con el equipo y la institución que lo formó?", cuestionó.

Antes, la cosa era distinta…

Cuando llegó Pinilla, el goleador histórico de la U se mostró feliz por la contratación. Una nota de El Gráfico Chile publicada el 24 de julio, consignó lo siguiente: "Me gusta mucho Pinilla. Que haga goles, es lo único que se le pide, porque los delanteros tienen que hacer eso y nada más. Yo, para la U, apruebo a todos los que sean goleadores", dijo Campos en esa oportunidad.

Del amor al odio un solo paso, dice el viejo adagio.