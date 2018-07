Duró sólo un año en la U: Mauricio Pinilla está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Colón de Santa Fe

Corría el 2 agosto de 2017 y Mauricio Pinilla estaba recién llegado a Universidad de Chile. Cumpliendo un sueño, y durante una entrevista para el programa "La Magia Azul", el delantero se despachó la siguiente frase: "Yo no me voy del CDA hasta que me echen". Un año más tarde, con una reciente renovación de contrato hasta diciembre de 2019 y sin un despido de por medio, está a un paso de ir a Argentina.

Tal cual, porque el delantero nacional, según confirmó Radio Cooperativa, aceptó este viernes la oferta de Colón de Santa Fe y abandonó la concentración en Antofagasta para sellar los últimos detalles de su traspaso, el que será a cambio de un contrato por dos años con un sueldo mensual de 35 millones de pesos. Además, dirigentes del club Sabalero confirmaron a El Gráfico Chile que "estamos esperando que venga, está todo bien encaminado" y sólo falta la firma de contrato para hacer oficial la transferencia.

Con esto, a falta de la oficialización, Pinilla será la quinta incorporación de los trasandinos, tras el arquero Leonardo Burián (Godoy Cruz), Gustavo Toledo y Erik Godoy (Tigre) y Franco Zuculini (Hellas Verona), quienes ya se preparan para el inicio de la Superliga Argentina, donde debutarán ante Patronato. Los santafesinos le habrían ofrecido cerca de 30 millones de pesos mensuales como salario.

De esta forma, el atacante de la U, con 34 años, finalizará su estadía en el Centro Deportivo Azul tras llegar en junio del año pasado, como la gran figura desde Italia. Jugó 32 partidos entre Campeonato Nacional, Libertadores y Copa Chile, y anotó 18 goles, aunque también tuvo varias lesiones que lo sacaron de algunos encuentros.

El delantero, además, defenderá su decimacuarta camiseta de su carrera, tras jugar en la U, Chievo Verona, Celta de Vigo, Sporting de Lisboa, Racing de Santander, Heart of Midlothian, Vasco da Gama, Apollon Limassol, Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa y Atalanta.

Pérdida sensible para la U de Frank Darío Kudelka de cara a la segunda rueda del torneo nacional, a la que también se podría sumar a la del joven Ángelo Araos, quien tiene una oferta del Corinthians de Brasil.