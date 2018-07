"¡Qué dolor de cabeza!": La incrédula reacción de la prensa argentina tras el histórico triunfo de Temuco

Deportes Temuco viajó hasta Buenos Aires con una ilusión que sólo ellos y sus hinchas tenían: vencer a San Lorenzo por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. Es que, en el papel, los de Boedo eran favoritos para ganar el encuentro y más aún si jugaban en su casa, en el Nuevo Gasómetro. Pero el equipo dirigido por Miguel Ponce no está para ser un número más en su primer torneo internacional y consiguió un histórico triunfo por 2 a 1 que los deja muy cerca de los octavos de final.

Tras la victoria, que fue celebrada por cada uno de los fanáticos del Pije y también por todo el fútbol chileno, la reacción de la prensa Argentina fue sólo de incredulidad al ver cómo un equipo que está debutando en el plano internacional le ganaba a un grande de su Superliga. "#Temuqué", fue, por ejemplo, el irónico hashtag que utilizó Crónica, conocido por su humor en las redes sociales, en su cuenta de Twitter para reflejar la derrota que vivió el Ciclón.

La portada de #AbrazoDeGol lo dice clarito: #QuéDolorDeCabeza, para #SanLorenzo que perdió por dos cabezazos por la #CopaSudamericana. El triunfo de #Huracán por #CopaArgentina y la ilusión de Andrada, el arquero de #Lanús, por llegar a #Boca pic.twitter.com/KKVExKf45s — Diario Crónica (@cronicaweb) July 27, 2018

Luego, en su portada titularon "¡Qué dolor de cabeza", agregando en su sitio web que "cada presentación de San Lorenzo alimenta el interminable debate sobre "¿jugar bien o ganar?". Hace tiempo que el conjunto de Boedo no brinda garantías en funcionamiento pero -relativamente- acumulaba buenos dividendos (…) Sin embargo, esta noche (jueves) dio un paso atrás: no sólo tuvo una producción poco auspiciosa sino que cayó ante Deportes Temuco, que dejó atónito al Ciclón".

"En vísperas al compromiso disputado en el Nuevo Gasómetro, si había que pronosticar un vencedor posiblemente la mayoría hubiera puesto un pleno para el Ciclón. Sin embargo ese supuesto favoritismo no pudo reflejarse (…) San Lorenzo fue una continuidad de lo mostrado en la temporada anterior: pocas garantías en la última línea, desacoples en el mediocampo y anemia goleadora en la zona de ataque", agregaron.

Olé, en tanto, tituló "Un equipo muy Blandi", haciendo referencia al delantero de San Lorenzo que marcó el único tanto de su equipo, y siguió con la incredulidad: "No hay transmisión de radio o TV, o análisis en diarios y portales en los que no se diga la frase más trillada del fútbol: que ya no hay rivales fáciles. Al Ciclón le costó ganarle a Racing de Córdoba por la Copa Argentina, y este jueves tuvo una derrota histórica (1-2) ante Deportes Temuco, un equipo con buenas intenciones pero sin peso ofensivo que encima está peleando el descenso en Chile. Y si bien las expectativas de este San Lorenzo de Biaggio están debajo del radar, dejó una imagen muy pálida".

Clarín también mantuvo la tónica: "la realidad le dio un golpe durísimo a San Lorenzo, que sigue lejísimos de exhibir una mejora en su juego. Por el contrario, los comandados por Claudio Biaggio involucionan a pesar de los refuerzos y este jueves en su propia casa ante el más que humilde Deportes Temuco se pegó un porrazo feo: los chilenos, que pelean el descenso y llegaron a la Argentina satisfechos por disputar su primera Copa internacional, metieron el batacazo y se lo dieron vuelta para llevarse un 2 a 1 merecido por su coraje y oportunismo".

La Nación, finalmente, escribe que "de un momento a otro, en el Nuevo Gasómetro se apagaron las sonrisas. Con el paso de los minutos los rostros fueron tomando mayor seriedad. No supo. No pudo San Lorenzo . Ganaba, pero se cayó en un pozo"

El resto de los titulares de Argentina también mostraron incredulidad pura y TyC Sports, por ejemplo, comentó que "San Lorenzo recibió un duro cachetazo", mientras que Diario Popular tituló "un Ciclón en contra" y La Mañana de Neuquén reflejó todo con "un Ciclón que no sopló".

Revisa las portadas de Argentina.