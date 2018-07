Jonathan Requena no ayudó mucho: "Temuco sabía que había estado en otra lista de la Sudamericana"

Un verdadero drama está viviendo Deportes Temuco tras su histórica victoria por 2-1 ante San Lorenzo, en el duelo de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Esto porque el elenco de Boedo presentó un reclamo ante la Conmebol por la inscripción indebida del volante Jonathan Requena, quien jugó los últimos 20 minutos en el triunfo del Indio Pije en el Nuevo Gasómetro.

El cuadro trasandino reclama que el volante ya había sido inscrito por Defensa y Justicia para la primera fase del torneo, situación que es efectiva y que ahora complica a Temuco por haber incumplido el artículo 56 del reglamento de la Sudamericana, donde se prohíbe que un jugador sea inscrito por dos equipos en la misma edición del campeonato.

Ante dicha situación, San Lorenzo presentó el reclamo a la Conmebol para buscar los puntos que no pudo obtener en cancha, ya que el castigo que impondría el máximo organismo del fútbol sudamericano es entregarle la victoria por 3 a 0 al Ciclón.

Con el problema instalado, el jugador salió a dar su versión en conversación con el programa Closs Continental y aseguró que "tengo que tener paciencia. En Deportes Temuco sabían que había estado en la lista de la Sudamericana, pero me parece raro que a Conmebol se le pase de largo esto". Sin embargo, la Conmebol es clara en su reglamento al señalar que son los clubes y las Asociaciones las que deben percatarse de estos detalles, librándose de toda responsabilidad.

"Al no haber jugado ningún minuto con Defensa, tomamos el tema con tranquilidad. Yo no estaba al tanto de la norma y no estoy de acuerdo para nada con que pase esto. Hay que esperar y tener paciencia. Espero que tengamos la fortuna que tuvimos anoche, donde hicimos lo mejor adentro de la cancha", concluyó Requena.