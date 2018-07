Jorge Valdivia cree que es una "estupidez" fijarse en la camiseta supuestamente regalada por Claudio Baeza

La última semana del fútbol chileno ha estado marcada por problemas con las barras. En Colo Colo, en particular, se le acusó a Claudio Baeza de tener vínculos con la Garra Blanca, luego de grabar un video entregando una camiseta supuestamente suya para sortearla en un bingo, lo que podría traer un castigo para los albos, incluso, una resta de puntos.

Ante eso, Jorge Valdivia habló y calificó como "una estupidez que se fijen en este tipo de cosas". "Claudio dijo que no había dado una camiseta, sólo mandó un saludo. Yo sé que en los estatutos está establecido que no se puede hacer, pero es algo absurdo y estúpido, porque no afecta en nada", lanzó el Mago en conferencia de prensa.

El volante también tuvo palabras para el tiroteo a las afueras del Centro Deportivo Azul (CDA), que dejó tres heridos. "Lo reprochable es que existiera una balacera en un recinto de fútbol. Las declaraciones personales, cada uno tendrá que hacerse cargo", indicó Valdivia, haciendo alusión a los dichos de Johnny Herrera, y agregó que "se tiene que investigar qué es lo que pasó en el entrenamiento de la U, tienen que dar con los autores, esto no puede volver a pasar en una actividad social y familiar".

Vuelve a las canchas

En lo futbolístico, el volante está disponible para el encuentro de este domingo ante Curicó, aunque no sería de la partida. Valdivia aprovechó el receso mundialista para descansar y poder estar al ciento por ciento para el segundo semestre, porque "así se decidió con la parte médica y el cuerpo técnico".

Con la presencia de la potente dupla compuesta por Esteban Paredes y Lucas Barrios en ofensiva, el ex Palmeiras asume como "una responsabilidad grande tener que asistirlos", pero también es "una tranquilidad tremenda, porque se van a estar generando siempre espacios".

A pesar de las estrellas que hay en el plantel, para Valdivia es más importante funcionar como conjunto, que es precisamente lo que tiene a Universidad de Concepción en la punta del torneo. "Ellos no tienen grandes nombres en lo que se refiere a publicidad, pero es un equipo ordenado, que juega bien. Para ser campeones, se necesita de un entrenador que te entregue conceptos y tenga las armas para tener un grupo contento", cerró el Mago.

Colo Colo jugará este domingo 29 de julio a las 17:30 horas ante Curicó Unido en el Estadio Monumental. Los albos deben ganar para que los del Campanil no se alejen más de los nueve puntos que ya tienen de diferencia.