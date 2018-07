Kudelka no quedó contento con las sorpresivas salidas de Pinilla y Araos en la U: "No me gustó el tema"

La previa del partido de Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta salió de toda normalidad. El día antes del encuentro, Frank Darío Kudelka, técnico de la U, sufrió la baja de dos jugadores que iban a ser titulares: Ángelo Araos y Mauricio Pinilla. Con ofertas de Corinthians y Colón de Santa Fe, respectivamente, los jugadores abandonaron la concentración para concretar el fichaje a sus nuevos clubes.

La situación pareció golpear a una U que se vio superada por los Pumas y cayó goleada por 4 a 0. Tras el triunfo, el técnico no quiso justificarse con la anormal previa que tuvo, pero aseguró que no es ideal vivir estas situaciones antes de un partido: "se me hace difícil encontrar una palabra puntual al respecto, no es lo ideal. Cualquier cosa que pueda decir al respecto sonaría a justificar el mal segundo tiempo que tuvimos, no pretendo hacer eso. Por respeto a mí mismo, me tengo que hacer cargo. No es ni fue una situación cómoda, no es ideal".

"Nos tocó en un momento totalmente inoportuno y con jugadores que iban a ser titulares. Con los que quedamos hicimos un primer tiempo aceptable y otro malo. El tema no pasó desapercibido, pero, reitero, no es que no quiera hablar, es que no es el momento para que pueda expresar puntualmente o hacerme cargo de una respuesta sobre el tema. No quiero que suene a excusa pero repercute", agregó.

Sin embargo, no se quedó ahí y continúo respondiendo las interrogantes sobre las repentinas salidas de Araos y Pinilla: "no me gustó el tema, no es una situación ideal, pero no justifico el mal segundo tiempo por ello".

Luego, en un análisis futbolístico, el DT agregó que "no es nuevo en este equipo que después que te hacen un gol termines con goles en contra, es estadístico y está claro. No cabe duda que ante una adversidad inmediata se produce un retroceso anímico que sorprende y te pasa lo que te pasa. Nos equivocamos donde nos venimos equivocando, estamos frágiles en el área. Un gol casi de inicio nos derrumbó anímicamente. Jugamos decididamente mal y me hago cargo. jugamos sin plan, pero indudablemente que hay un factor que viene de la cabeza, no hay reacción".