Miguel Ponce no se responsabiliza por el caso de Jonathan Requena y el reclamo de San Lorenzo

Sigue la polémica en torno al caso del volante argentino Jonathan Requena y reclamo de San Lorenzo de Almagro ante la Conmebol, por la supuesta mala inscripción del jugador en la plantilla de Deportes Temuco, quien también estuvo en la lista del equipo de Defensa y Justicia, en la primera fase de la Copa Sudamericana.

Al respecto, el entrenador Miguel Ponce, indicó que no se hará responsable del asunto y que además, se envió previamente una nómina preliminar a la Conmebol para que fuera autorizada: "No soy yo el que inscribe, a mí me autorizan jugadores. Hay listas de buena fe antes de comenzar cada fase y el lunes se mandó esa lista a la Conmebol. Con eso se hace la planificación".

El "Chueco", eso sí, reconoció que asumirán las consecuencias si la Conmebol decide acoger el reclamo de San Lorenzo y en un futuro, fallara a favor del elenco de Boedo: "Esto es parte del juego, si nos equivocamos lamentablemente hay consecuencias. Si las cosas no se hacen bien hay costos", puntualizó el técnico del Pije.

Complejo panorama, ya que sería una derrota por secretaría y que empañaría un gran triunfo temuquense, por culpa de un error involuntario.