Ronald Fuentes niega pelea "a combos" con Pinilla: "Nunca me agarré con él, con Colón se llegó a un acuerdo"

La sorpresiva salida de Mauricio Pinilla y Ángelo Araos de Universidad de Chile generó grandes cuestionamientos de los fanáticos laicos contra la concesionaria Azul Azul. La gestión del gerente deportivo Ronald Fuentes era una de las principales quejas de los hinchas en redes sociales, donde además se comentaba acerca de una supuesta pelea entre el dirigente y el delantero.

Bajo ese escenario, y descartando esa versión, Fuentes salió a aclarar todas esas teorías manifestando que "sobre la salida de Mauricio podemos decir que se llegó a un acuerdo con la gente de Colón (de Santa Fe), en un contrato con mayor beneficio para él, la gente de Colón aceptó y por eso salió".

"Aclarar que no he peleado con Pinilla, no me he agarrado a combos, no le hagan mucho caso a las redes sociales porque se escriben muchas cosas, así que sólo eso", agregó Chilenita.

Por otra parte, y sobre la partida de Araos, Fuentes señaló que se vieron imposibilitados de hacer una inversión de US$ 2.5 millones para quedarse con el pase de su joya, y por eso no pusieron más problemas para dejarlo partir a Corinthians de Brasil.

"Lo de Ángelo nada que hacer porque había una cláusula interesante (de US$5 millones). La gente de Corinthians llegó a acuerdo con nosotros y se hizo uso de su cláusula de recisión. Si no se hacía, a Antofagasta teníamos que pagarle el 50% del traspaso y no estamos para hacer una inversión así, así que hicimos un uso efectivo", cerró el dirigente universitario.