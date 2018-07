Palestino va por más y quiere ser local en La Cisterna ante la U y Colo Colo: "No veo por qué no se podría hacer"

El Municipal de La Cisterna vivió una jornada histórica. Después de quince años, Palestino volvió a recibir a Universidad Católica como local y estuvo muy cerca de celebrar tras ir ganando por 2 a 1 hasta el minuto 82. Sin embargo, un gol de Sebastián Saez, el primero por la UC, les quitó la ilusión de coronar con broche de oro una fiesta que prepararon por mucho tiempo.

Pero ni el empate le quitaba el dulce sabor a los árabes por volver a recibir a uno de los tres clubes llamados grandes en su estadio. Una localía por la que pelearon por años y que finalmente recuperaron. Ahora, con la tarea cumplida ante los Cruzados, Palestino se ilusiona con más y luchará por jugar ante Colo Colo y Universidad de Chile en su estadio, tal como señaló el presidente de la institución, Jorge Uauy, en conversación con El Gráfico Chile.

"Era un anhelo de hace mucho tiempo, hemos trabajado duro, invertido mucho y nuestro desafío es traer a Colo Colo y la Chile. Las ventajas deportivas no se pueden dar y jugando de local, con nuestra gente, hicimos un tremendo partido. Un gol en offside nos quitó la fiesta", dijo el dirigente.

Para poder albergar el encuentro ante Universidad Católica, Palestino invirtió en distintas remodelaciones en su estadio, tal como un nuevo acceso para sus hinchas, una reja para dividir el ingreso entre los fanáticos locales y los de la UC, además de presentar un renovado césped, el que se instaló por expresa petición del técnico Sebastián Méndez, quien no pudo estar en la fiesta en La Cisterna por estar suspendido tras una pelea con Pablo Lenci, ayudante de Universidad de Concepción, en la fecha pasada.

Entendiendo que cumplieron con toda la reglamentación que les pidió la Intendencia para el partido ante la UC, el presidente de Palestino no ve razón para que no puedan recibir a Colo Colo o Universidad de Chile en su estadio.

"Hicimos un trabajo mancomunado que resultó, así tienen que ser las cosas, cuando se hacen bien tienen que resultar", agrega y responde al ser consultado si podrían ser locales con los otros dos grandes: "¿Por qué no? no entiendo cuál sería el motivo para no recibirlos. La Intendencia nos pidió medidas y me imagino que son válidas para los tres, no creo que sean exclusivas para un club. Todos somos igualas, las cumplimos y vamos a tener a Colo Colo y la U, eso dalo por descontado. Es el derecho de jugar de local en nuestro estadio. Si cumplimos la norma no veo por qué no se puede hacer".