Tapia quedó dichoso con el regreso de Valdivia en Colo Colo: "Es uno de los mejores conductores a nivel profesional"

Tras el triunfo de Colo Colo ante Curicó Unido por 2 a 0 que lo acerca al liderato del Campeonato Nacional, el técnico de los albos, Héctor Tapia, no ocultó su alegría por un rival que calificó como difícil y que les complicó de sobremanera en el encuentro.

"El análisis general primero nos deja muy contentos, porque un fue un partido difícil. Curicó hizo un gran partido sometiéndonos a una presión bastante alta, los que nos impidió alimentar a nuestros volantes", señaló Tito en conferencia de prensa.

"Cambiamos ciertas posiciones y nos fuimos armando para encontrarle la llave al partido. Al término del primer tiempo con esas modificaciones el equipo jugó mejor y el segundo tiempo, con el ingreso de Jorge (Valdivia) de César (Pinares), logramos generarnos mejores ocasiones ante un rival que hizo una gran lucha. Lo importante es que logramos llevar el partido hacia donde queríamos", agregó.

Publimetro Chile Dupla letal: Paredes y Barrios le dieron la victoria a Colo Colo que se mete con todo en la pelea por el título El Cacique pudo derrotar con lo justo a Curicó Unido en el Monumental, y de paso, se acercó a los líderes del Campeonato Nacional.

El estratego también valoró el ingreso de Jorge Valdivia, quien le dio mayor profundidad al Cacique ante una cerrada defensa curicana: "Yo no voy a descifrar nada al decir que Valdivia debe ser de los mejores conductores que hay en nuestro fútbol, que hay a nivel profesional, no solo acá, sino que en todos lados. Creo que hoy entró y dejó bien claro en lo que mejor tiene. Yo lo estaco por la calidad que tiene, pero también el trabajo de sus compañeros fue tremendo".

EL DT albo resaltó haber obtenido la victoria en las últimas dos fechas, con lo que recortaron gran distancia con Universidad Católica y Universidad de Concepción.

"Estos dos últimos partidos los han ganado el equipo, y nos deja bien posicionados. Hemos cumplido nuestra tarea, que era ganar los partidos, y la fecha ha jugado a nuestro favor", sostuvo.

Tapia también aseguró que irán con todo a la novena región para enfrentar a Deportes Temuco pese a que el encuentro se jugará días antes del duelo ante Corinthians por la Copa Libertadores.

"Todavía está muy fresco este partido. No tenemos grandes chances (para dosificar), tenemos un torneo nacional en que tenemos que ganar todos los partidos. No tenemos muchas chances en este segundo tramo de dosificar, pero tampoco vamos a ser kamikaze en que un jugador que no está en las mejores condiciones, habrá que analizarlo, pero a Temuco vamos a ir con todo", afirmó el DT del conjunto popular.