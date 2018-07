Jaime Vera no tiene una espina clavada con Colo Colo por no elegirlo como DT: "Yo nací en este club"

Jaime Vera es de ideas claras y firmes. El entrenador de Curicó Unido estaba molesto por perder ante Colo Colo, precisamente, el club de sus amores. Y así lo manifestó en la conferencia de prensa: "No estoy contento, uno cuando pierde se va amargado. No me gusta perder".

Y quizás era un regreso con algunos tintes de morbo. El Pillo sonó como uno de los candidatos para asumir la banca del elenco albo en abril pasado, tras la salida de Pablo Guede e, incluso se reunió con la cúpula de Blanco y Negro, que finalmente se inclinó por Héctor Tapia.

Sin embargo, Vera fue enfático en descartar que tenga una espina clavada con los albos por ese tema. "Yo nací en este club. Yo nací cuando esto era tierra (los terrenos del estadio), me bañé con agua helada. Estuve toda mi vida acá. Ustedes son muy jovencitos, pero yo recogí pasto acá cuando estuvimos en quiebra. Para mí es especial venir acá, pero cuando juego contra ellos quiero ganar, porque soy un profesional de esto y he gritado goles contra Colo Colo", espetó.

El Pillo hasta recordó anécdotas en Pedreros: "Los hinchas y ustedes (periodistas) deben entender que yo nací aquí cuando habían conejos. Y salíamos con los utileros a cazarlos, porque teníamos hambre", rememoró.