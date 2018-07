Un nervioso Ángelo Araos fue presentado en Corinthians: "Me costó mucho dejar la U, pero quería dar un salto"

Entre todo el tormento que vive Universidad de Chile hay un ex laico que está feliz. Se trata de Ángelo Araos, quien este martes fue presentado como refuerzo de Corinthians, en una conferencia donde demostró su nerviosismo y además reconoció que le costó dejar a los azules.

En diálogo ante los medios paulistas, Araos confesó que "fue una salida muy dura, me costó mucho dejar la U, porque es un club que me gusta y me recibió muy bien, pero esto es lo que quiero, llegar a Corinthians, dar un paso y crecer como futbolista" y agregó que "para mí es un orgullo jugar en este club, donde han pasado grandes jugadores con mucha experiencia y también quiero ser uno de ellos".

Araos en algunos momentos se vio complicado con las preguntas en portugués, aunque aclaró que en en los partidos "no habrá problemas con la comunicación con mis compañeros, porque bastará con estar atento dentro de la cancha". Además señaló que cambiar de país es "un salto muy duro, pero lo quiero dar, porque quiero crecer como futbolista" y que "llegar acá puso muy contenta a mi familia. Espero dar el máximo, porque mi familia, mi pareja y mi hija están muy felices".

Sobre sus características como futbolista, Araos se describió como "un jugador que le gusta ayudar al equipo" y que como volante de salida busca "encarar, recuperar la pelota, crear el juego, llegar al área y poder terminar la jugada, ya sea en gol o no". También se mostró muy feliz de llegar a Corinthians, el que para él es "el club más grande de América".

Un club grande que deberá enfrentarse a Colo Colo por octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque Araos no podrá jugar porque ya jugó el torneo por la U, adelantó que serán partidos "muy lindos, pero tengo fe en que mis compañeros sacarán un buen resultado, porque tienen mucho más juego".

El ex Antofagasta podría ver minutos este miércoles ante Chapecoense por Copa Brasil. "No sé aún si estoy citado, pero las ganas las tengo. Vengo a jugar, a participar, quiero demostrarme a mí mismo, a mi familia y a la hinchada lo que soy. Dar lo mejor de mí, porque desde ahora soy un loco más de esta banda de locos", cerró el nuevo jugador del Timao.