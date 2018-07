El caos de Pinilla continúa en la U: Colón exigirá indemnización, Azul Azul no sabe qué hacer y Kudelka no lo quiere

La bochornosa teleserie de Mauricio Pinilla en Universidad de Chile continúa. Luego de la polémica salida del delantero del club, donde incluso dejó botado a sus compañeros en Antofagasta, y su frustrado fichaje a Colón de Santa Fe, la U enfrenta un difícil escenario con la situación del jugador.

Primero, porque el conjunto argentino exigirá una indemnización a los azules con el fin de devolver los derechos federativos y económicos de Pinilla, los que ya habían sido traspasados al elenco sabanero.

Según El Mercurio, la cifra que exigirán el club santafesino ascendería a los 450 mil dólares, casi unos 290 millones de pesos chilenos.

Pero no es el único lío que enfrenta la U con el payaseo de Pinilla. Y es que el técnico Frank Darío Kudelka ya habría determinado no volver a contar con el delantero. El enojo del DT argentino es tan alto que no quiere saber nada de "Pinigol" en el CDA.

Incluso, un sector de la dirigencia de Azul Azul también está indignada. De acuerdo al matutino, la mitad de la mesa del directorio de la concesionaria no quiere ver ni en pintura al jugador, mientras que la otra mitad apostaría por su continuidad, ya que la venta del jugador ahorraría un año y medio de contrato, es decir unos 1,2 millones de dólares al club.