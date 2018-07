¿Vuelve Kobe Bryant a los Lakers? Shaquille O'Neal hace estallar una bomba en la NBA

Los Angeles Lakers son uno de los equipos más mediáticos de todo el deporte en Estados Unidos, y por eso cualquier rumor o noticia sobre el segundo equipo más ganador de la NBA deja huella.

Pues bien, esta vez el histórico ex pívot Shaquille O'Neal lanzó una bomba sobre los Lakers, indicando que su ex escudero Kobe Bryant tiene intenciones de volver a jugar en el mejor básquetbol del mundo y así acompañar a LeBron James, el flamante mega fichaje de los angelinos.

"He escuchado que Kobe quiere volver. Kobe Bryant va a volver a las canchas. Recuerden donde lo oyeron primero", dijo Shaq en un video que difunde TMZ y que ha provocado todo tipo de reacciones.

Y no es la primera predicción de O'Neal, uno de los mejores centros de la historia y que ganó tres títulos seguidos con los Lakers entre 2000 y 2002, quien antes anunció que James iba a firmar con los Lakers.

En el caso de Bryant, el astro dejó la práctica profesional hace dos años, pero se mantiene muy ligado a la franquicia de Los Angeles.

¿Será verdad o un volador de luces?

Dos meses antes de hacerse oficial, Shaquille O'Neal aseguró que LeBron jugaría en Lakers. Y se hizo.

Anoche dijo ÉSTO: "KOBE está de vuelta, lo sé ya!. No me crean si no quieren, pero aquí lo oíste primero".

¿VERDAD O FAKE? No juegues con nuestros sentimientos Shaq! pic.twitter.com/Og52aeuFMH

— NBA español (@_eNBA) July 30, 2018