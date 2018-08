Bomba en la Fórmula Uno: Daniel Ricciardo deja Red Bull y pasa a Renault

La temporada de la Fórmula Uno recién va a la mitad, pero ya se mueve con miras al 2019. Es que la escudería francesa de Renault ya confirmó al piloto australiano Daniel Ricciardo, de 29 años y que desde 2014 estaba en Red Bull.

Renault hizo oficial la noticia este viernes por medio de un comunicado, donde anunció que el contrato será por dos temporadas y que este fichaje es, según el presidente de la escudaría Jérôme Stoll es para "volver a pelear el campeonato mundial. Le damos la bienvenida a Daniel a un equipo que aún está en formación".

We are delighted to announce that @danielricciardo will join @RenaultSportF1 as race driver from 2019. Full report 👉 https://t.co/9LUkd22abr#RSspirit pic.twitter.com/OIXUbjIoRm

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 3, 2018