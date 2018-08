Rummenigge agradece a Vidal "por tres grandes años" en el Bayern: "Siempre podíamos confiar en él"

El Bayern Múnich publicó este viernes un comunicado en el que confirma el traspaso de Arturo Vidal al Barcelona y en el que su presidente, Karl-Heinz Rummenigge, le da las gracias "por tres grandes años".

"Arturo Vidal deja el Bayern y se traslada con efecto inmediato a la Primera División española en las filas del Barcelona. Ambos clubes acordaron el traspaso este viernes por la noche", señala el club bávaro en un comunicado.

Vidal, que se incorporó al Bayern procedente de Juventus a mediados del 2015, tenía un contrato con el vigente campeón alemán hasta el 30 de junio de 2019, y el club germano no tenía intenciones de renovarlo.

"En nombre del Bayern, me gustaría dar las gracias a Arturo por tres grandes años. Siempre apareció en los partidos importantes y siempre podíamos confiar en él", afirma Rummenigge.

Vidal, de 31 años, jugó 124 partidos para el Bayern. Marcó 22 goles y dio 18 asistencias. Además, ganó tres veces la Bundesliga con el Bayern, una vez la Copa y dos veces la Supercopa de Alemania.

