Arturo Vidal se tomó la prensa internacional con su traspaso a Barcelona

La llegada de Arturo Vidal a Barcelona generó impacto mundial. Y no es de extrañarse, pues el Rey dio el salto de un gigante como el Bayern Munich a otro coloso a nivel planetario.

Si bien el interés de los culés por Vidal fue algo sorpresivo, durante dos días se esperaba la confirmación del traspaso, es por eso que las portadas de los diarios españoles de Sport y Mundo Deportivo titularon con un gran "Fichado", informando el acuerdo estaba cerrado.

Marca, por su parte, al ser más cercano al Real Madrid destacó la noticia en portada, pero no como lo principal, haciendo referencia a las condiciones de la llegada de Vidal: contrato de 3 años y el pago de su pase en 19 millones de euros.

En Sudamérica, además de confirmar su llegada, se destacaron otras cosas. Por ejemplo, Depor de Perú hizo notas sobre el equipo estelar que esperará al chileno, además de destacar a los demás sudamericanos que han pasado por los azulgrana.

En Olé de Argentina, por su parte, recordaron el día que Vidal dijo que había que preguntarle Lionel Messi si había quedado con miedo de él. El oriundo de San Joaquín ha sido uno de los seleccionados chilenos que más ha recordado las dos Copas Américas que le ganó la Roja a la selección argentina.

Finalmente, en Italia, no causó tanto revuelo que no llegara al Inter de Milán. La Corriere dello sport escribió los detalles del fichaje de Vidal, pero no mencionó el interés del Inter, pero sí que se suma a otros refuerzos catalanes como Malcom, que estaba listo en la Roma. La Gazzetta del sport, por su parte, anunció que Barcelona ya con Vidal asegurado irá por Ever Banega.