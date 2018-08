Cristopher Toselli en su regreso a San Carlos: "No tengo ningún rencor con Beñat o Dituro"

Ya lo había adelantado durante la semana, era un partido especial para Christopher Toselli. El portero de Everton visitó este sábado por primera vez a Universidad Católica, club donde se formó y en el que estuvo custodiando los tres palos desde el año 2008.

"Es mi casa, he estado toda mi vida acá, el fútbol tiene estas cosas", dijo Toselli a CDF una vez terminado el partido y agregó que "estoy muy triste por el partido, después de la expulsión no fuimos capaces de mantener el resultado", debido a la derrota de los Oro y cielo 2-1 ante la UC.

El golero estuvo seis meses en México y luego volvió a Chile, donde no pudo volver a Católica, ya que Beñat San José ya contaba con Matías Dituro. Al ser consultado por la situación y que de igual forma saludo a ambos de manera afectuosa, Toselli señaló que "no tendría por qué tener mala relación. Yo no tengo ningún rencor, al contrario. No los conozco personalmente, pero los saludé como saludé a cualquier persona".

Sobre la situación de Everton que quedó en el último lugar y muy complicado con el descenso, Toselli señaló que el equipo puede revertir la situación porque tiene "compromiso, unión, buenos jugadores y un buen DT con una metodología que se nos hizo difícil implementar ante un gran rival".

Finalmente, el portero récord de la selección sub-20 del 2007 habló sobre sus opciones de volver a Católica, quien todavía es dueño de su pase y con quienes tiene contrato vigente: "A final de año se verá y se analizará, pero hoy mi misión y la del equipo es salir de la zona donde estamos".