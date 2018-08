Rafael Vaz no lo puede creer: "La U es muy grande para estar así"

Universidad de Chile no levanta cabeza en el Campeonato Nacional y ahora perdió por 2 a 1 ante Audax Italiano, este domingo en el Nacional por la décimoctava fecha. La segunda rueda del torneo no ha sido nada de buena para la U de Frank Kudelka y sólo suman un punto en los tres partidos que se han jugado en el torneo local durante este segundo semestre.

Por lo mismo, las caras largas abundaron en el estadio Nacional y así lo dejó en claro Rafael Vaz, quien, pese a anotar el descuento, no escondió su molestia al declarar tras el encuentro ante los itálicos. Sin encontrar explicaciones al momento que viven, el defensor brasileño, que tuvo un bajo partido, señaló que "tenemos que trabajar mucho más, la U es muy grande para estar en una situación así. La U es muy grande y no puede estar así".

"Tenemos que trabajar muchas cosas, sacar a la U de esta situación, y tenemos que encontrar el camino. No es culpa del profe (Kudelka), somos nosotros los que trabajamos y tenemos una gran responsabilidad para sacar al equipo de esto. Tenemos que cambiar y prometo a los hinchas que haremos de todo para salir de esto", concluyó.

En la otra vereda, Sergi Santos, quien fue expulsado tras ver la segunda amarilla por simular, era pura alegría por la victoria: "tenemos muchos jugadores buenos y esto está demostrando el buen trabajo que hemos hecho. Tenemos muchas cualidades para poder ganar", señaló, para luego agregar sobre su expulsión que "no la entendí, puede que me haya caído, pero en ningún momento alegué o pedí falta. No simulé porque no pedí que cobren".