Ex dirigente de Universitario reventó a Nicolás Córdova: "Si va a llorar tanto, mejor no hubiese venido"

Nada de bueno es el momento que vive Nicolás Córdova en el fútbol peruano. Su escuadra, Universitario de Lima, marcha en el 12° casillero del certamen incaico y el técnico chileno se llenó de críticas tras asegurar que el equipo crema no está para jugar con gente joven.

Uno de los que cuestionó duramente al otrora DT de Palestino y Santiago Wanderers fue un histórico y ex dirigente del club, como Germán Leguía.

"Él sabía dónde venía. Debe poner el pecho por sus jugadores. No se le puede echar la culpa a los juveniles por lo mal que han salido las cosas. Si Córdova va a llorar tanto, mejor no hubiese venido", reconoció el ex directivo en declaraciones que reproduce el diario El Bocón.

"En vez de criticar a los jóvenes, lo que debe hacer es cuidarlos y, en vez de preocuparse de tonteras, debería preocuparse de que el equipo encuentre una solidez en todas sus líneas", añadió.

Además, sostuvo que "los jóvenes se sienten mal por las palabras de Córdova. Se debió traer a un técnico que se la banque con los muchachos. Que tuviera más espaldas y que no esté llorando después de cada derrota".