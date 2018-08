Atlas lamenta el nivel que tuvo Ángelo Henríquez: "No dio, me decían que salía llorando de los entrenamientos"

Ángelo Henríquez llegó a inicios de 2018 como la gran promesa de gol para Atlas. Proveniente del Dinamo Zagreb, el delantero de 24 años prometía en México y era la gran opción para relanzar su carrera. Pero nada de eso pasó y en seis meses sólo jugó seis partidos como titular, sumando 17 en total, y anotó solamente un tanto por la Liga MX, además del gol que hizo por la Copa MX.

Por lo mismo, cuando Universidad de Chile llegó con una oferta para quedarse con un porcentaje del pase del jugador, no lo dudaron y lo vendieron. Más aún con los comentarios que le habían llegado al presidente del club, Gustavo Guzmán, mientras estuvo de vacaciones.

"Henríquez lo seguimos muy bien y nos gustó, pero desgraciadamente no dio. La semana pasada que me tomé unas vacaciones, la gente me decía: 'Henríquez sale llorando del entrenamiento', por eso acepté la oferta de la U. de Chile. Si analizan la oferta, no vendimos el cien por ciento los derechos", dijo el mandamás en declaraciones que reproduce Mediotiempo.

Ángelo Henríquez fue confirmado este martes como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y flamante reemplazante de Mauricio Pinilla, por lo que será presentado en los próximos días.